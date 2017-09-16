КНДР прагне до військової рівноваги зі США – Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляє, що КНДР найближчим часом завершить створення власних ядерних сил попри запроваджені проти країни міжнародні санкції. Він заявив, що його країна прагне до військової рівноваги зі США. Про це повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї.

15 вересня Пхеньян запустив чергову балістичну ракету. Вона пролетіла над Японією і впала у Тихий океан. Ракета перебувала у повітрі близько 19 хвилин, подолавши відстань у 3 тисячі 700 кілометрів. За даними південнокорейських вчених, така ракета здатна досягти американської військової бази на острові Гуам.

Рада безпеки ООН засудила черговий ракетний запуск Північної Кореї як «вкрай провокаційний». У спільній заяві 15 держав мовиться, що дії КНДР несуть загрозу не тільки країнам регіону, а й усьому світу. Члени Ради безпеки наголосили на необхідності відмови від ядерної зброї на Корейському півострові. Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія планує приєднатися до нових санкцій, запроваджених 11 вересня проти КНДР. При цьому він закликав Північну Корею та інші зацікавлені сторони припинити взаємні погрози.