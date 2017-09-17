Вашингтон вивчає «військові варіанти» дій проти КНДР – Гейлі

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила в неділю, що Рада безпеки ООН вичерпала варіанти стримування північнокорейської ядерної програми. За словами Гейлі, адміністрації США, можливо, доведеться звернутися для вирішення проблеми до Пентагону.

«Ми дуже скоро вичерпали все, що ми можемо зробити у Раді безпеки на цьому етапі», – сказала Гейлі телеканалу CNN і додала: якщо дипломатія провалиться, міністр оборони США Джим Маттіс «потурбується про це».

За її словами, Вашингтон продовжує «пробувати всі інші можливості», однак розглядається і «багато військових варіантів».

Також вона додала: Північна Корея «буде знищена», якщо вона продовжуватиме свою «нерозсудливу» поведінку, хоча наголосила, що ніхто не хоче війни.

Гейлі 4 вересня уже заявляла, що «Північна Корея напрошується на війну».

А президент США Дональд Трамп тоді заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників «з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей». Цей коментар Трампа з’явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Маттіса, що Вашингтон дасть «масивну військову відповідь» на можливі загрози з боку Північної Кореї.

15 вересня Пхеньян запустив чергову балістичну ракету. Вона пролетіла над Японією і впала у Тихий океан. Ракета перебувала у повітрі близько 19 хвилин, подолавши відстань у 3 тисячі 700 кілометрів. За даними південнокорейських вчених, така ракета здатна досягти американської військової бази на острові Гуам.

Рада безпеки ООН засудила черговий ракетний запуск Північної Кореї як «вкрай провокаційний». У спільній заяві 15 держав мовиться, що дії КНДР несуть загрозу не тільки країнам регіону, а й усьому світу. Члени Ради безпеки наголосили на необхідності відмови від ядерної зброї на Корейському півострові. Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія планує приєднатися до нових санкцій, запроваджених 11 вересня проти КНДР. При цьому він закликав Північну Корею та інші зацікавлені сторони припинити взаємні погрози.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР найближчим часом завершить створення власних ядерних сил, попри запроваджені проти країни міжнародні санкції. Він заявив, що його країна прагне до військової рівноваги зі США.

Ядерну програму КНДР обговорять під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.