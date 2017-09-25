Лавров: ядерна зброя КНДР стримує США від удару по Пхеньяну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Сполучені Штати не атакуватимуть Північну Корею, бо знають, що Пхеньян володіє ядерною зброєю.

«Американці не будуть атакувати Північну Корею, бо вони не підозрюють, вони точно знають, що вона має ядерні бомби. Я не захищаю Північну Корею, я просто кажу, що майже кожен погоджується з таким аналізом», – заявив Лавров російському телеканалу НТВ в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 24 вересня.

Останнім часом напруженість через ядерні випробування Північної Кореї зросла. Раніше у вересні КНДР здійснила підземне випробування водневої бомби, потужність якої, за оцінками, в 16 разів перевищувала потужність бомби, яку США скинули на японське місто Хіросіма в 1945 році. У відповідь американські бомбардувальники B-1B Lancer, супроводжувані винищувачами, 23 вересня пролетіли в міжнародному повітряному просторі поблизу Північної Кореї.