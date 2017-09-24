Трамп після виступу голови МЗС Північної Кореї в ООН: їм залишилося недовго

Президент США Дональд Трамп заявив, що міністрові закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо і лідеру КНДР Кім Чен Ину «залишилося недовго», якщо в своїй промові в ООН 23 вересня Рі озвучив думки керівництва країни.

«Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленького чоловіка-ракети, їм залишилось недовго», – написав Трамп у Twitter.

На тлі загострених відносин із Пхеньяном через його нещодавні ядерні випробування голова МЗС Північної Кореї під час свого виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що Трамп виконує «самогубну місію» і що його обіцянка в разі необхідності «повністю знищити» Північну Корею робить «все більш неминучим ракетний удар по США».

Північнокорейський чиновник також назвав Трампа «психічно неврівноваженою людиною із манією величі». За його словами, президент США нині становить «найбільшу небезпеку для міжнародного мину і безпеки».

У своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН 19 вересня Трамп назвав «самовбивчою місією» прагнення північнокорейського лідера Кім Чен Ина розвивати ядерну програму. За словами президента США, відмова від ядерної зброї «є єдиним прийнятним майбутнім» для Пхеньяна. Трамп також попередив, що він би «повністю знищив» Північну Корею у разі загрози. Президент США також назвав Кім Чен Ина «чоловіком-ракетою».

23 вересня бомбардувальники військово-повітряних сил США B-1B Lancer у супроводі винищувачів пролетіли на схід від території Північної Кореї в міжнародному повітряному просторі.

Політ, який був оголошений незадовго до того, як міністр закордонних справ Північної Кореї мав виступити в ООН, став найдальшим на північ від демілітаризованої зони, яка відділяє Північну та Південну Корею, що його будь-коли американський винищувач чи бомбардувальник здійснював у 21 столітті, заявили в Пентагоні.