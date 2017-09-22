США розгорнуть сили стратегічного призначення у Південній Кореї

Вашингтон розгорне у Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення, про що домовилися президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі у Нью-Йорку. Про це мовиться у повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Відзначається, що президенти двох країн під час зустрічі обговорили питання, пов’язані з ядерними випробуваннями Північної Кореї. Трамп і Мун Чже Ін погодилися щодо необхідності тиску на Пхеньян задля ядерного роззброєння КНДР.

Вашингтон розгорне сили стратегічного реагування на самому Корейському півострові і навколо нього. Склад американських збройних сил при цьому буде змінюватися. США також нададуть допомогу Сеулу у поставках і розробці військової техніки для армії Південної Кореї.

Трамп і Мун Чже Ін продовжать консультації щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові у листопаді, під час візиту президента США до Сеула.

21 вересня Дональд Трамп підписав розпорядження, яке дозволить США розширювати санкції щодо Північної Кореї. Санкції торкнуться текстильної промисловісті, рибальства, інформаційних технологій і обробної промисловості.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилася після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.