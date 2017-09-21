США готові запровадити нові санкції проти Північної Кореї

Вашингтон запровадить нові санкції проти КНДР, заявив президент США Дональд Трамп перед початком зустрічі з лідером Афганістану Ашрафом Гані 21 вересня у Нью-Йорку.

За словами високопоставленого співробітника адміністрації Трампа, на якого посилається Reuters, нові санкції не будуть стосуватися нафтової галузі Північної Кореї.

19 вересня президент США виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що Вашингтон буде готовий «повністю знищити» КНДР, якщо Пхеньян становитиме загрозу для Америки чи її союзників.

У четвер президент Південної Кореї Мун Чжу Ін повідомив під час роботи Генасамблеї ООН, що санкції проти КНДР необхідні, щоб посадити Пхеньян за стіл переговорів і змусити відмовитися від ядерних випробувань.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилося після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду Безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.