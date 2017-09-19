Трамп на Генеральній асамблеї ООН гостро критикуватиме Північну Корею, Іран та Венесуелу

Президент США Дональд Трамп у вівторок вперше промовлятиме на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Від нього очікують жорсткої критики Північної Кореї, Ірану та Венесуели.

«Він використовуватиме надзвичайно жорсткі висловлювання про північно-корейську загрозу і про її небезпеку для нас та усіх країн у тому залі», – розповів чільний представник Білого дому, який ознайомив журналістів з положеннями виступу.

Президент Трамп закликатиме членів ООН протидіяти Пхеньяну, коли йдеться про програми ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, а також заблокувати ті програми, щоб не допустити посилення північно-корейської армії, сказав представник.

Не подаючи подробиць, посадовець сказав, що президент говоритиме про Іран та протиріччя між курсом уряду тієї країни та бажаннями іранського народу.

У понеділок Трамп сказав, що Сполучені Штати відмовляться від ядерної угоди з Іраном, укладеної 2015 року разом з кількома іншими країнами, якщо Вашингтон вирішить, що МАГАТЕ недостатньо жорстко наглядає над її виконанням.

Чільний посадовець, який відмовився від того, щоб його називали, подав інформацію у понеділок журналістам по телефону.

Очікують, що промова президента в ООН збере не меншу глядацьку аудиторію, ніж його інавгураційний виступ 8 місяців тому.

Напередодні Трамп зустрівся на робочій вечері з президентами країн Латинської Америки.

Посадовець казав, що тероризм буде також однією з провідних тем виступу.

«Величезна нагода»

Представник Білого дому сказав, що звернення Трампа до країн світу на засіданні Генеральної асамблеї має бути глибоко філософським і розвивати головні положення, виголошені у попередніх президентських промовах у Польщі та в Саудівській Аравії, з наголосом на «принциповому реалізмі».

«Президент присвятив дуже багато часу, працюючи над промовою і удосконалюючи її», – сказав представник.

Промова є «величезною нагодою продемонструвати лідерство і цінності США», та містить «оптимістичне бачення міжнародної співпраці на основі поваги до індивідуального суверенітету», але «кожен у світі, кому потрібно донести певне послання, зрозуміє, про що йдеться», – сказав посадовець журналістам.

Під час виборчої кампанії і одразу після інавгурації на президентській посаді Дональд Трамп критикував ООН, називаючи організацію місцем для розмов, яке не мало сили й компетенції, а також не «не дружило з демократією».

Напередодні у виступі в Раді безпеки ООН він значно зменшив критику міжнародної організації.