Росія відмовилась від участі в ініціативі Трампа про реформування ООН

Росія 18 вересня відмовилась підписувати декларацію президента США Дональда Трампа про підтримку реформування ООН щодо ефективності організації у вирішенні глобальних криз, із чим погодилися 128 інших країн.

Російська сторона заявила, що хоч і підтримує ідею впорядкування бюрократії ООН, але вважає, що будь-які зміни в міжнародному органі повинні обговорюватися державами-членами, а не «нав’язуватися» декларацією, розробленою винятково Сполученими Штатами.

Як передає російська агенція «ТАСС», постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив про підтримку посилення ролі ООН на міжнародній арені, але ООН, на його думку, не потребує серйозних реформ.

Повідомляється, що декларацію Трампа щодо ООН не підтримав також Китай.

Напередодні президент США Дональд Трамп попросив держави-члени ООН підписати декларацію про реформування ООН із 10 пунктів. Виступаючи в штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, він заявив, що організація не здатна використовувати наповну свій потенціал і закликав ухвалити «сміливу позицію» з щодо більш чіткої і визначеної глобальної місії. «Бюрократія гальмує діяльність Організації Об’єднаних Націй», – заявив Трамп, з твердженням якого погодився генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Вашингтон, найбільший фінансовий донор ООН, погрожує серйозним скороченням фінансування, якщо організація не відповідатиме викликам сучасності.