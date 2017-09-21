Трамп підписав указ щодо розширення санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ, який дозволить Вашингтону розширювати санкції щодо Північної Кореї. Про це сам Трамп повідомив на брифінгу перед обідом з президентом Південної Кореї Мун Чжу Іном і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

За словами Трампа, нові санкції торкнуться текстильної промисловості, рибальства, інформаційних технологій і обробної промисловості. Крім того, указ дає право американському Міністерству фінансів застосовувати санкції проти будь-якого банку, що працює з КНДР. При цьому Трамп не виключив можливості налагодження діалогу з Пхеньяном.

Раніше стало відомо, що Центробанк Китаю заборонив своїм банкам надавати фінансові послуги новим північнокорейським клієнтам і постановив призупинити існуючі кредити. Документ вимагає від усіх банків повністю виконати санкції ООН проти Північної Кореї і попереджає про економічні втрати і репутаційні ризики для банків, які не виконають ці вимоги.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилося після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.