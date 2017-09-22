Лідер Північної Кореї: Трамп «дорого заплатить» за погрози

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав президента США Дональда Трампа «неврівноваженим» і заявив, що він «дорого заплатить» за погрози «повністю знищити» Північну Корею.

Кім Чен Ин заявив про це 22 вересня після того, як президент США заявив, що підписав указ, який дозволить Вашингтону розширювати санкції проти Північної Кореї, і після виступу Трампа на засіданні Генасамблеї ООН 19 вересня.

Як заявив північнокорейський лідер, Трамп має «обережно вибирати слова і бути уважним щодо того, про кого він говорить, коли виступає перед світом».

«Я зроблю так, що людина, яка володіє прерогативою верховного командування в США, дорого заплатить за свою промову, в якій закликає повністю зруйнувати (Північну Корею)», – сказав він.

Як заявив 21 вересня президент США Дональд Трамп, нові санкції торкнуться текстильної промисловості, рибальства, інформаційних технологій і обробної промисловості КНДР. Крім того, указ дає право американському Міністерству фінансів застосовувати санкції проти будь-якого банку, що працює з КНДР. При цьому Трамп не виключив можливості налагодження діалогу з Пхеньяном.

19 вересня президент США виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що Вашингтон буде готовий «повністю знищити» КНДР, якщо Пхеньян становитиме загрозу для Америки чи її союзників.

21 вересня президент Південної Кореї Мун Чжу Ін повідомив під час роботи Генасамблеї ООН, що санкції проти КНДР необхідні, щоб посадити Пхеньян за стіл переговорів і змусити відмовитися від ядерних випробувань.

Напруження між США і Північною Кореєю посилилося після шостого ядерного випробування, проведеного Пхеньяном 3 вересня. Це змусило Раду безпеки ООН запровадити додаткові санкції проти КНДР.