Бомбардувальники США пролетіли неподалік узбережжя Північної Кореї

23 вересня американські бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі винищувачів пролетіли в міжнародному повітряному просторі над водами на схід від Північної Кореї.

Політ, який був оголошений незадовго до того, як міністр закордонних справ Північної Кореї мав виступити в ООН, став найдальшим на північ від демілітаризованої зони, яка відділяє Північну та Південну Корею, що його будь-коли американський винищувач чи бомбардувальник здійснював у 21 столітті, заявили в Пентагоні.

«Ця місія є демонстрацією рішучості США і чітким посланням про те, що у президента є багато військових можливостей для подолання будь-якої загрози», – заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

«Ми готові використовувати весь спектр військових варіантів для захисту батьківщини США та наших союзників», – додала вона.

У Пентагоні заявили, що бомбардувальники B-1B Lancer вилетіли з Гуаму, що в Тихому океані, а винищувачі F-15C – з Окінави в Японії.

Пхеньян цьогоріч здійснив десятки ракетних запусків. Своє шосте і найбільше ядерне випробування Північна Корея провела 3 вересня і пригрозила випробуванням в Тихому океані водневої бомби.

У Пентагоні заявили, що нинішня операція продемонструвала серйозність, з якою США сприйняли «безвідповідальну» поведінку Північної Кореї.