Тіллерсон: дипломатія з Пхеньяном продовжуватиметься до «першої бомби»

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому продовжувати дипломатичну роботу на північнокорейському напрямку.

В ефірі CNN 15 жовтня Тіллерсон зазначив, що дипломатія продовжиться «до першої бомби».

Раніше президент США зазначив у Twitter про держсекретаря Тіллерсона, що той даремно витрачає час на переговори з «маленькою людиною-ракетою» – таке прізвисько дав Трамп північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.

Упродовж останніх місяців відносини між Вашингтоном і Пхеньяном різко погіршилися. Президент Дональд Трамп неодноразово погрожував Північній Кореї найважчими для неї наслідками, якщо вона не припинить випробування балістичних ракет і не зупинить роботи у сфері ядерної зброї.