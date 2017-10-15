Тіллерсон: дипломатія з Пхеньяном продовжуватиметься до «першої бомби»

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому продовжувати дипломатичну роботу на північнокорейському напрямку.
В ефірі CNN 15 жовтня Тіллерсон зазначив, що дипломатія продовжиться «до першої бомби».
Раніше президент США зазначив у Twitter про держсекретаря Тіллерсона, що той даремно витрачає час на переговори з «маленькою людиною-ракетою» – таке прізвисько дав Трамп північнокорейському лідеру Кім Чен Ину.
Упродовж останніх місяців відносини між Вашингтоном і Пхеньяном різко погіршилися. Президент Дональд Трамп неодноразово погрожував Північній Кореї найважчими для неї наслідками, якщо вона не припинить випробування балістичних ракет і не зупинить роботи у сфері ядерної зброї.
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