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11 Жовтень 2017, Київ 09:02
Новини | Міжнародні

Бомбардувальники США провели спільні навчання з літаками Японії і Південної Кореї

Бомбардувальник США B-1 Lancer

Два американських бомбардувальники B-1 провели навчання з японськими і південнокорейськими військовими літаками поблизу КНДР в умовах зростання напруженості через ракетні і ядерні програми Північної Кореї. Як заявили американські військові 10 жовтня, тренування проводилися вночі в районі Японського моря.

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрівся у Вашингтоні з високопосадовцями у галузі оборони, щоб обговорити варіанти реагування на будь-які прояви агресії з боку КНДР. Як заявили у Білому домі, йшлося також про варіанти запобігання погрозам Пхеньяна на адресу США і його союзників ядерною зброєю.

Повідомляється, що безпекові питання обговорювалися за участі міністра оборони США Джима Маттіса та голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозефа Данфорда.

Американські стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer у супроводі винищувачів ВПС США 23 вересня здійснили політ у міжнародному повітряному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї. Вперше за багато десятиліть військові літаки США наблизилися так близько до території КНДР.

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