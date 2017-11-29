Президент США Дональд Трамп пообіцяв посилити санкції проти Північної Кореї після заяви Пхеньяна про випробовування міжконтинентальної балістичної ракети.

«Щойно обговорив с президентом Китаю Сі Цзиньпінем провокативні дії Північної Кореї. Додаткові значні санкції будуть накладені на Північну Корею. Ситуація буде врегульована», – написав Трамп у Twitter.

У Білому домі заявили, що під час телефонної розмови Трамп підкреслив намір Сполучених Штатів захищати себе й союзників.

Згідно з повідомленням, президент США також «наголосив, що Китаю необхідно використати всі можливі важелі, щоб переконати Північну Корею закінчити її провокації й повернутися на шлях ядерного роззброєння».

За даними китайського офіційного агентства «Сіньхуа», Сі Цзиньпін розповів своєму американському колезі, що метою Пекіна є підтримка миру в північносхідній Азії й ядерне роззброєння Корейського півострова.

Раніше Північна Корея заявила, що 28 листопада випробувала новий вид міжконтинентальної балістичної ракети, яка можуть досягти території США.

Рада безпеки ООН має намір скликати позачергову сесію, щоб обговорити випробовування.

Це було перше випробування північнокорейської ракети з вересня і перше після того, як США внесли КНДР в список держав-спонсорів тероризму.