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29 Листопад 2017, Київ 08:12
Новини | Міжнародні

КНДР заявила, що її ракета здатна долетіти на американський материк, ООН терміново збирається на засідання

Люди на залізничній станції у Південній Кореї дивляться новини про випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, 29 листопада 2017 року

Північна Корея стверджує, що вона перевірила нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка може долетіти на всю материкову частину США.

Державне телебачення Пхеньяна заявило 29 листопада, що ракета Hwasong 15, випущена в Японське море була "набагато сильнішою" і потужнішою за раніше тестовану попередню.

Раніше Міністерство оборони США повідомило, що зафіксувало і простежило за ракетою, запущеною з Північної Кореї, яка пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море. За попередніми оцінками Пентагону, це була міжконтинентальна балістична ракета.

«Наша прихильність справі захисту союзників...перед лицем цих погроз залишається непохитною», – йдеться в заяві Пентагону.

Говорячи про запуск ракети, президент США Дональд Трамп назвав це ситуацією, «з якою ми впораємося».

У Білому домі повідомили, що Трамп зателефонував до лідерів Японії та Південної Кореї, заявивши про «серйозну загрозу», пов’язану із запуском ракети.

Своє засудження через дії Пхеньяна висловили НАТО, ЄС та ООН.

У Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету близько 20-ї за Києвом в південній частині Пхеньяна над морем між Південною Кореєю і Японією.

Сеул заявив, що відповів ударом по навчальних цілях у відповідь на пуск балістичної ракети КНДР.

«Ми ніколи не піддамося жодному провокаційному акту. Ми будемо максимально використовувати наш тиск на Пхеньяні», – заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

29 листопада Рада Безпеки ООН запланувала термінове засідання для обговорення запуску Пхеньяном ракети, повідомила місія США в ООН.

Аналітики стверджують, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети є ознакою подальшого прогресу Північної Кореї в розробці зброї масового знищення, яка може завдати удару по материковій частині Сполучених Штатів.

«Всі країни повинні продовжувати сильні економічні і дипломатичні заходи», – заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон і закликав до наявних санкцій додати заборону про перевезення морських вантажів до і з КНДР для підвищення безпеки на морі.

Минулого тижня адміністрація США внесла Північну Корею до списку держав спонсорів тероризму і застосувала нові санкції проти цієї країни.

Цьогоріч КНДР випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет і здійснила шостий ядерний вибух, що викликало критику і занепокоєння у світі.

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