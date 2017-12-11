Міністри Росії, Індії та Китаю обговорюють питання безпеки й торгівлі

У столиці Індії Делі 11 грудня зустрічаються міністри закордонних справ Росії, Індії та Китаю. Очікується, що переговори зосередяться на питаннях безпеки й торгівлі.

Міністерство закордонних справ Росії 10 грудня заявило, що темами 15-го засідання групи «Росія – Індія – Китай» будуть ситуації в Афганістані, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Російське міністерство повідомило, що очільник відомства Сергій Лавров проведе також окремі зустрічі з міністром закордонних справ Індії Сушмою Сварадж та міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

З індійською колегою Лавров може обговорити прогрес у розробці транспортного коридору довжиною 7200 кілометрів, який з’єднує Індію, Іран, Афганістан та Центральну Азію з Європою. Коридор пройде через Азербайджан та Росію.

3 грудня Іран офіційно відкрив модернізований південно-східний порт Чабахар, який може стати ключовим транзитним центром для Афганістану та Центральної Азії, що не мають доступу до моря. Доступ до Чабахару вважається стратегічно важливим для Індії в пошуках альтернативного маршруту до Афганістану та Центральної Азії в обхід регіонального суперника Пакистану.