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30 Жовтень 2017, Київ 20:41
Відео

Азербайджан офіційно відкрив залізничну лінію Баку-Тбілісі-Карс (відео)

Азербайджан офіційно відкрив залізничну лінію Баку-Тбілісі-Карс (відео)
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв взяв участь у церемонії відкриття нової залізничної лінії, яка з’єднала Баку, Тбілісі та турецьке місто Карс. Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган і прем’єр-міністри Грузії, Узбекистану та Казахстану також були присутні на церемонії, яка відбувалася 30 жовтня. Маршрут який будувався 10 років, є ключовим для південної частини торговельної ініціативи «Один пояс – один шлях», який пов’яже Китай і Європу. (Відео Державного телебачення Азербайджану)

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