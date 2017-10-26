Рада Європи закликала Азербайджан звільнити лідера опозиції

Рада Європи 25 жовтня повідомила Азербайджану, що вдасться до безпрецедентних правових дій, якщо влада в Баку до 29 листопада не звільнить засудженого політичного лідера Ільґара Маммадова. В іншому разі Комітет міністрів Ради Європи обговорюватиме нову передачу справи до суду для ухвалення додаткового рішення.

Очільник руху «Республіканська альтернатива» Ільґар Маммадов був заарештований у лютому 2013 року, його звинуватили в організації масових заворушень. Західні країни та правозахисні групи вбачають у переслідуванні опозиціонера політичну мотивацію.

У березні 2014 року Маммадов був засуджений до семи років ув’язнення. Європейський суд з прав людини у травні 2014 року постановив, що позбавлення Маммадова волі є порушенням його прав і має на меті покарати його за критику уряду.

Рада Європи вказала, що Маммадов є єдиним політичним в’язнем, який не був звільнений після виграшу справи в Європейському суді з прав людини.