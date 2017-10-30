В Астані розпочинається новий раунд переговорів щодо Сирії

В Астані сьогодні відкривається черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії. За даними МЗС Казахстану, всі сторони переговорів, включаючи представників уряду Сирії і сирійської збройної опозиції, підтвердили свою участь.

«Майбутня зустріч спрямована на збереження досягнутих результатів зі зміцнення режиму припинення бойових дій в Сирії, а також посилення зусиль в рамках подальшої стабілізації ситуації в країні на етапі переходу до політичного врегулювання кризи», – йдеться в повідомленні МЗС Казахстану.

Пленарне засідання заплановане на вівторок, 31 жовтня. Сьогодні ж відбудуться окремі зустрічі з обговорення порядку денного.

На сесії за посередництва Росії, Туреччини та Ірану будуть присутні представники сирійського уряду і деяких повстанських груп, а Сполучені Штати, ООН і Йорданія відправлять, як у попередні рази, своїх представників.

За підсумками попереднього, шостого, раунду переговорів в Астані 14-16 вересня було оголошено про створення чотирьох зон безпеки в Сирії. Сирійська опозиція тоді заявила, що відмовляється приймати Іран в якості гаранта безпеки в зонах деескалації в Сирії.

Росія, Туреччина та Іран виступають спонсорами переговорів щодо Сирії в Астані, які проходять окремо від проведених в Женеві за посередництва ООН міжсирійських переговорів.

Росія та Іран в шестирічної громадянській війні в Сирії, яка, за оцінками, забрала життя 330 тисяч людей, підтримують уряд президента Сирії Башара Асада. Туреччина і Сполучені Штати підтримують різні повстанські угруповання.