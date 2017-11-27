Алевтина Гармаш

(Друкуємо мовою оригіналу)

В супермаркет или на рынок за покупками – со своей эко-сумкой вместо привычных полиэтиленовых пакетов. Для овощей, сладостей, круп – собственноручно сшитые сумки, пластиковые судки – для мяса, рыбы и солений. С таким набором отправляется делать ежедневные покупки переселенка из Донецка, мама двоих детей Елена Кудаева, которая с семьей уже второй год живет в Краматорске. Она полгода назад полностью отказалась от использования полиэтиленовых пакетов и сортирует дома мусор.

Одна эко-сумка может заменить тысячу полиэтиленовых пакетов и поможет сэкономить примерно 2 тысячи гривен в год, уверяет Елена. Но речь идет не только об экономии денег, а еще о заботе об окружающей среде. Ведь полиэтиленовые пакеты, выброшенные в мусорный контейнер, разлагаются на свалках и полигонах сотни лет. А еще на эко-сумке можно сэкономить, сшив ее из своих старых вещей.

Мама Елены – Людмила – уже больше 10 лет шьет из старых вещей игрушки, развивающие одеяла, сумки, рюкзаки и теперь эко-сумки для покупок дочери.

​Все началось с того, что Елена присоединилась к флешмобу «Екопобут – стиль життя» в социальной сети Facebook, который инициировала эко-блогер Марианна Бойко.

Флешмоб состоял в том, чтобы выполнить 5 заданий, которые состоят в том, чтобы не использовать полиэтиленовые пакеты, делая покупки, меньше делать ненужных покупок, и как следствие – производить меньше мусора. Выполнила все задания, получила приз от организаторов и изменила свой образ жизни.

Отказаться от пакетиков, покупая овощи, фрукты. Затем и вовсе мясо, рыбу на базаре или магазине складывать в свой судок

​Елена Кудаева вспоминает, как все начиналось: «Вначале нужно было ходить в супермаркет или в магазин со своей сумкой и не покупать полиэтиленовые пакеты с ручками. Потом отказаться от пакетиков, покупая овощи, фрукты. Затем и вовсе мясо, рыбу на базаре или магазине складывать в свой судок. Сыпучие и другие продукты в полотняные сумочки… Было тяжело первое время, потом мне это понравилось, и я не собираюсь останавливаться».

Дома – сортировка всего мусора

Живет Елена с мамой, детьми второй год в арендованной квартире в Краматорске. Женщина нашла работу в Донецком областном центре занятости. Дома женщина сортирует мусор и приучает к этому всех членов семьи. В прихожей стоит коробка для сбора пластиковых бутылок, металлических отходов, макулатуры, коробка – для батареек. Чеки и пакеты из-под молока и йогурта не подлежат переработке, поэтому их собирают отдельно и отдают на сжигание. Весь отсортированный мусор женщина относит в пункты приема вторсырья.

Кто-то считает меня «человеком будущего», кто-то думает, что я «ненормальная». Каждый в силах производить меньше мусора, сортировать его и сдавать на переработку

Елена так говорит о своей мотивации: «Кто-то считает меня «человеком будущего», кто-то думает, что я «ненормальная». Но я твердо уверенна, что каждый в силах производить меньше мусора, сортировать его и сдавать на переработку, каждый может делать мир хоть немного чище».

Согласно открытым статистическим данным, ежегодно украинцы производят 14 миллионов тонн отходов. Только 5% бытовых отходов перерабатываются, 1,4% сжигаются на киевском мусоросжигательном заводе «Энергия» – остальные 93% вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов или выбрасываются на стихийные свалки. Каждый украинец в среднем производит 300-350 килограммов бытовых отходов в год. Пластик, стекло, сигаретные окурки, батарейки – ценные компоненты для переработки, но выброшенные в «один мусорный контейнер» разлагаются на свалках и полигонах твердых бытовых отходов сотни и тысячи лет, отравляя почву, воду и воздух.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої території)