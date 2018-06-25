Як донецька молодь святкувала свій День: 20 фото

Як і на підконтрольній території, в окупації молоді люди також відзначали День молоді. Святкування відбувались в неділю у центральному парку Донецька – Щербакова. Попри неспекотну погоду, людей все одно було не так багато, як у довоєнні часи Донецька. Радіо Донбас.Реалії запрошує подивитися на молодь і її дозвілля в підконтрольному російським гібридним силам місті.

Вулична кухня, хенд-мейд, змагання з паркуру, перегони на катамаранах, рекорд із піднімання гирь, КВК і концерт, заходи – звісно, під гаслами угруповання «ДНР» (як от «Молодежь «ДНР» против экстремизма и терроризма»). Зібралися на святкування у парку Щербакова близько півтисячі людей.

Також волонтери проводили з молоддю опитування і бесіду про здоровий спосіб життя.

Дівчата й хлопці брали участь у батлах з хіп-хопу і брейк-дансу.

А напередодні надвечір школярі купалися у Другому міському ставку – було ще дуже спекотно, а от вже вночі перед Днем молоді пішов дощ та різко похолодало.

Малювання і аквагрим для найменших:

Акція була благодійною: виручені кошти мали спрямувати на допомогу онкохворим.

Ярмарок:

Персонажі «русского мира» серед натовпу. Посил спереду:

...і ззаду:

У дівчини на рукаві – шеврон угруповання «МВД ДНР», а знак, що на спині у хлопця, використовують російські націоналісти, зокрема, праворадикальна організація «Русское национальное единство»:

Цікаво, що намети організаторів залишилися ще з часів Євро-2012. Саме під такими тентами працювали волонтери Інформаційного туристичного центру в 2012 році. «Tourist Information Point» та «Host City Donetsk» – такі написи красуються на них і нині, от тільки змагань, де могли б знадобитися такі шатри, у підконтрольному російським гібридним силам місті більше немає...

Сальса і бачата: майстер-клас з латиноамериканських танців:

Але допізна у Донецьку не погуляєш навіть на День молоді — комендантська година настає о 23:00. Тим, кого затримають після цього на вулицях, доведеться провести ніч у відділку.

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