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«Комендантский час» за четыре года искоренил ночную жизнь в Донецке. По улицам оккупированного города ночью теперь гуляют только представители «полиции» «ДНР», часто задерживая людей, которые оказались вне дома в это время. «Комендантский час» полностью поменял распорядок и привнес проблемы с общественным транспортом. Как с этим справляются дончане?

«Комендантский час» в ночное время, по словам представителей группировки «ДНР», был установлен, чтобы «защищать» мирное население от «украинских диверсионно-разведывательных групп» и способствовать их быстрой поимке. Продолжается он с 23:00 до 5:00.

Но основными нарушителями, что понятно, считаются мирные жители. Тех дончан, которые не успели добраться до места своего проживания, ехали дежурным транспортом и были на улице после 23.00, ночной «патруль» арестовывает и отправляет в ближайшее отделение «полиции». В так называемых «подвалах» нарушители «комендантского часа» проводят всю ночь, а на утро их допрашивают, снимают отпечатки пальцев, заводят «административные протоколы» и отпускают, если это в первый раз. При повторном – задерживают до 15 суток. Так «полиция» «отлавливает» до 500 человек в неделю.

Четыре года «комендантского часа» существенно отразились на жизни Донецка. Многим жителям пришлось поменять свои привычки и устоявшейся график работы, учитывая режим «комендантского часа».

Прежде всего, изменения ощутимы вечером, когда появляются проблемы с общественным транспортом. Ведь после 20:00 на улице не увидеть автобусов и маршрутных такси. Единственной возможностью уехать остаются трамваи и троллейбусы, что ходят до 21.00. Позже общественный транспорт исчезает до следующего рабочего дня.

Поскольку перевозить пассажиров во время «комендантского часа» запрещено, таксисты избирательно отправляются на вызов до его начала, отказываясь ехать в дальние районы.

К 23:00 город будто замирает, становится пустым, тихим и безлюдным.

Улицы патрулируют сотрудники «МГБ» и «МВД» группировки «ДНР», которые «имеют право» проверять документы прохожих, досматривать личные вещи, а также задерживать лиц, нарушивших «комендантский час», сроком до 15 суток. Согласно принятому «указу» «ДНР», во время «комендантского часа» запрещается любое уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта, такси без специального «пропуска», выданного «уполномоченными» на то «государственными» органами «республики», как называет себя сепаратистская группировка.

Из предприятий в Донецке круглосуточно работают шахты – в 3 смены. Из них только на шахте Засядько рабочим выдают настоящий «спецпропуск», который позволяет шахтерам возвращаться домой во время «комендантского часа». Он представляет собой «официальный бланк» с «разрешением», «печатью» «военной комендатуры» и фотографией шахтера.

Шахтер Алексей, который работает на шахте Калинина, рассказывает, что он и его коллеги не получают такой «документ» и могут быть пойманными в ночное время «патрулем».

«Кроме шахтерского удостоверения, которое имеет при себе каждый шахтер, нам на шахте сделали свой пропуск, подписанный директором и отделом кадров о том, что мы действительно шахтеры этого предприятия, с указанием времени начала и конца нашей смены. Но когда однажды смена затянулась и я уже подходил к дому в «комендантский час», меня арестовала «полиция», не обращая внимания на мой пропуск», – говорит шахтер.

Социальная жизнь захваченного Донецка спроектирована таким образом, что людям просто незачем и некуда выходить ночью. До 21:00 закрываются все продуктовые магазины и ларьки, а также крупные гипермаркеты, как «Мост» и «Галактика» (захваченные помещения бывших «Метро» и «Эпицентр»). Весь персонал также развозится до начала «комендантского часа». Не работают и круглосуточные аптеки и автозаправки.

Отсутствие аэропорта, ограниченное количество железнодорожных маршрутов внутреннего сообщения и блок-посты также исключают необходимость ночного выезда из города.

Иная ситуация обстоит с ресторанами, ночными клубами и развлекательными учреждениями. Двери таких заведений в основном открываются достаточно рано – в 18.00, чтобы успеть провести запланированную программу, и посетители после могли добраться домой в срок. Однако не все клубы прекращают работать в «комендантский час». Вечеринки на всю ночь устраивают рестораны при гостиницах «Шахтер Плаза», «Рамада» и «Парк Инн». Иногда ночные дискотеки проводят клубы «Вирус», «Рассея» и «Beerstown». С наступлением «комендантского часа» посетители продолжают находиться в клубах и, начиная с 5 утра, покидают заведение.

В разговорах на улицах и постах в соцсетях дончане признаются, что «комендантский час» заставляет их чувствовать себя в заточении, ограничивает. Многие от него морально устали.

«Теперь я толком не могу сходить в гости. Постоянно смотрю на часы, беспокоясь, что не уеду домой. А все потому, что не успею на транспорт и такси не приедет в «комендантский час». Приходится или забегать на час или оставаться ночевать в гостях», – жалуется жительница Донецка.

Нередко можно услышать мысли людей о том, что «комендантский час» создан для того, чтобы отвлекать внимание от более важных проблем.

«Комчас» создан для нагнетания атмосферы не заканчивающейся войны, на которую можно списать все проблемы: связь, цены, низкие зарплаты, отсутствие работы», – пишет в интернете один из пользователей.

Молодые люди больше остальных высказывают свое недовольство режимом «комендантского часа», ведь он ограничивает свободу их передвижений.

Некоторые дончане, наоборот, видят в нем одни плюсы в виде безопасности и тихих ночей.

«Комендантский час» – это необходимость, ведь население носит оружие, взрывоопасные предметы. Он, по сути, никому не мешает, а также устраняет подозрительный контингент», – считает житель города.

А главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко отказался уменьшить «комендантский час» на летний период и заявил, что он будет полностью отменен после одержания его группировкой «победы».

Автор материала – корр. Радио Донбасс.Реалии в Донецке

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)