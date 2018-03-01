(Друкуємо мовою оригіналу)

В этот день четыре года назад Россия фактически запустила механизм отделения части Донбасса от Украины. На митинге в Донецке впервые прозвучали именно призывы отделиться от Украины – и был снят украинский флаг. Началась так называемая «русская весна». Радио Донбасс.Реалии проанализировало основные лозунги, с которыми тогда вышли на площадь сторонники сепаратизма, и проверили: сбылась ли так называемая «русская весна» так, как ее представляли себе некоторые в 2014-м?

Донецк, 1 марта 2014-го: на площади Ленина собирается масштабный пророссийский митинг – несколько тысяч людей. Со сцены с призывом об отделении Донбасса выступил Павел Губарев – это был первый раз, когда вслух прозвучала идея нарушить суверенитет Украины. После митинга колона протестующих направилась по улице Артёма к облгосадминистрации и предприняла попытку ее штурма. Митингующие сняли украинский флаг, заменив его триколором.

С этого дня в Донецк пришла так называемая «русская весна». Мы заглянули в фотоархив и нашли основные плакаты, с которыми сторонники России вышли тогда на площадь: как выглядят эти слова спустя четыре года?

Лозунг 1. «Донбасс с Россией» и «Донбасс – это Россия». С таким плакатом сторонники отделения выходили на все митинги, заявляя: раз в Киеве произошел Майдан, регион должен уйти в состав России.

Спустя четыре года этого присоединения так и не случилось. Россия исправно поддерживает вооруженные формирования финансово, международные расследовати Bellingcat, Conflict Intelligence Team, Atlantic Council доказали десятки фактов поддержки Россией войны на Донбассе, погибли тысячи гражданских – а вот в свой состав оккупированную территорию так никто и не пригласил, независимость – тоже не признал. «Братья» не пропускают к себе дончан и луганчан с так называемыми «паспортами ЛДНР» и транспорт с сепаратистскими номерами. Даже в КВНе Россия не признает так называемую «сборную ЛНР», назвав ее «сборной Луганска». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Russia Today в 2016-м рассказал, почему.

«Украина – наш ближайший сосед, народ нам братский. И мы хотим, чтобы на наших близких рубежах, людям, к которым мы хорошо относимся, жилось хорошо. Для того, чтобы это произошло, Украина должна оставаться единой. Мы хотим, чтобы на Украине был мир и покой, поэтому нужно сохранить Украину единой, не позволить её растащить по кускам», – заявил Лавров.

Лозунг 2. «В России наши братья, в Европе мы рабы». Ещё один транспарант в толпе митингующих.

В 2017-м Украина получает безвизовый режим с Европой. А к концу года лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко запрещает части граждан выезжать на подконтрольную Украине территорию. В Донецке и Луганске действует комендантский час. Найти работу все сложнее, а в городском центре занятости Донецка людей приглашают в вооруженные формирования – только там можно нормально заработать. В незаконном заключении на неподконтрольной территории пребывают, по данным украинской СБУ, 108 человек, и часть из них –гражданские жители.

Лозунг 3. «Донбасс против бандеровцев» и «Слава воинам Великой отечественной войны».

Это пожелание сбылось с лихвой: чтить память ветеранов в Донбассе теперь можно круглосуточно. И так называемых «бандеровцев» на территориях ОРДЛО нет, хотя в начале беспорядков местная власть пугала население тем, что в город едут 700 автобусов с бандеровцами и «Правым сектором. Теперь ежедневно можно посмотреть в новостях местных каналов о националистах на подконтрольной Киеву территории.

«Русская весна» по «крымскому» сценарию в Донбассе провалилась. И провалилась ещё зимой, говорит политолог Олег Саакян, когда стало понятно, что со стороны местных нет достаточной поддержки пророссийским настроениям.

«На «антимайдане» уже тогда пытались использовать русскую идентичность и российские слоганы. После языкового закона тема русскости ещё больше поднималась, но снова не нашла поддержки. После пророссийских митингов было видно, как выбрасывались эти флажки. Единственное, что нашло свою поддержку – это антиолигархический пролетарский протест, которым и началась так называемая «русская весна» на востоке Украины», – говорит Саакян.

В этом понимании России «русская весна» не удалась, говорит политолог, ведь если бы тогда сценарий сработал, то под оккупацией оказалось бы значительно больше областей. Нынешний «русский мир» в ОРДЛО держится лишь на поддержке извне.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)