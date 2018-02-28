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«Газпром» больше не выставляет счета компании НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Большинство экспертов считает, что причина в проигрыше «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже еще в прошлом году. Согласно этому решению «Нафтогаз» больше не должен оплачивать газ, поставленный Россией в ОРДЛО.

«Газпром» прекратил выставлять накладные украинскому «Нафтогазу» за поставленный газ в ОРДЛО. Эту информацию подтвердил коммерческий директор «Газпрома» Юрий Витренко, передает «Интерфакс-Украина». Счета не будут выставляться с начала 2018 года а также за весь 2017 год. Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Поставки газа в ОРДЛО это финансирование терроризма – Александр Харченко

Это сугубо хозяйственно-судебно решение, которое «Газпром» должен был выполнить в любом случае, считает директор центра исследования энергетики Александр Харченко. В прошлом году «Газпром» проиграл НАК «Нафтогаз Украини» в Стокгольмском арбитраже.

Украину освободили от оплаты за газ, который Россия поставляла на неподконтрольные территории. Напомним, это снабжение началось еще в 2015 году в одностороннем порядке по решению «Газпрома». По решению суда НАК «Нафтогаз Украины» оплачивает газ, который он принял лишь на определенных пунктах передачи, а не через границу ОРДЛО.

Таким образом «Газпром» может поставить газ белым медведям и выставить счет Нафтогазу?

«Таким образом «Газпром» может поставить газ белым медведям и выставить счет Нафтогазу? Я лично уверен, что поставки газа в ОРДЛО это финансирование терроризма российской компанией по политическим мотивам», – считает Александр Харченко.

Отказаться «Газпрому» от счетов это попытка хорошей мины при плохой

Претензии «Газпрома» к Украине за газ, прокачанный на оккупированную часть Донбасса, составляли около $1,3 млрд.

По оценкам экспертов, ежегодные поставки российского газа на неподконтрольную часть Донбасса составляют около 2 млрд. кубометров. Это своего рода инструмент политического влияния в гибридной войне, считает исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

По его словам, Россия поставляет газ в ОРДЛО по низкой цене, как Приднестровью. Но только разница в том, что на Молдову так можно давить, поскольку другой трубы у нее нет, кроме как транзитной через непризнанное Приднестровье. Украина сама транзитер и может получать газ из многих точек. То, что счета «Газпром» не выставит было ясно еще год назад.

«Такое решение «Газпрома» – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Это скорее решение для внутреннего использования в России чтобы показать какие мы хорошие, чтобы показать как мы любим Украину, чем опираться на реальные отношения с Украиной. Де-факто Украина и так доказала в судебном порядке, что она этот газ не заказывала и покупать его не будет», – считает Святослав Павлюк.

Украина может к 2020 году обходиться своим газом

С 2012 по 2017 год Украина снизила годовое потребление газа с 30 до 17 миллиардов кубометров. «Нафтогаз Украины» в 2018 году закупит у России около 4-5 млрд. кубометров газа и продолжит импорт из Европы. Для страны вполне реально до 2020 года выйти на полное самообеспечение газом в бытовых нуждах, считают эксперты.

28 февраля в Стокгольмском арбитраже рассматривается иск «Нафтогаз Украины» на 12 миллиардов долларов по отношению к «Газпрому». Украинская компания требует повысить транзитный тариф до европейского уровня. «Газпром» отказывается пересматривать тариф уже более пяти лет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)