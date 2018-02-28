«Нафтогаз України» повідомив про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом»

Компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за обсягів газу для транзиту, йдеться в Twitter-повідомленні компанії.

«Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 мільярдів доларів США на користь «Нафтогазу», – йдеться в повідомленні.

У російському «Газпромі» рішення Стокгольмського арбітражу поки що не коментували.

«Нафтогаз України» 31 травня 2017 року заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.