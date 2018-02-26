(Друкуємо мовою оригіналу)

Как научить Донбасс толерантности к ЛГБТ? Каково отношение к Майдану спустя 4 года? Сможет ли Украина обойтись без российского газа? И понесёт ли Россия ответственность за войну на Донбассе? Эти темы обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной части, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О выходе из войны

Вирішити проблему можна лише військовим способом

​Сергій Краматорськ: «Пан Хуг казав, що з обох баків йде окопна війна. З нашого боку також. Я думаю, що вирішити проблему можна лише військовим способом – на жаль, політично ця проблема не вирішується».

Можно вести партизанскую войну, чтобы Россия с позором ушла отсюда

​Слушатель: «Моё мнение – обострения не будет ни с той, ни, с другой стороны. Сепаратисты вперёд не пойдут, потому что понимают, что Украина накачана техникой. Но и сепаратистов Россия накачивает наёмниками и техникой. Будет нагнетание с двух сторон, но обострения не будет. Россию можно победить, но не в лоб, иначе они просто разобьют украинскую армию, какой бы сильной не была сейчас наша армия. Но за пару месяцев армия будет разгромлена, так как у нас ни самолётов нет в достаточном количестве, ни ракетных установок. Нас просто забьют, будут лупить со стороны Крыма и востока. Можно поступить, как Афганистан: вести партизанскую войну, чтобы Россия с позором ушла отсюда».

О толерантности (в Северодонецк и Краматорск привезли спектакль «Он моя сестра»)

Спектакль про ЛГБТ – это же тоже пропаганда. Зачем вы это делаете?

​Слушатель: «Вот вы говорите, что нужно быть толерантными. Но ведь когда вы приглашаете на спектакль про ЛГБТ – это же тоже пропаганда. Зачем вы это делаете? Я вот не представляю, чтобы украинская армия в юбках бегала. Если все будут геями и лесбиянками, то как дети будут рождаться дальше?»

Зайвий жарт і сарказм над собою – це театральне дійство

Ответ от народной артистки Украины Натальи Сумской: «Я розумію Ваше подивування, але нам не здається, що ми пропагуємо, щоб люди так вдягались чи так поводились. Мені здається, зайвий жарт і сарказм над собою – це театральне дійство, це виплеск енергії і емоцій. Це не означає, що ми нав’язуємо. Розмаїття життя такого роду буде завжди існувати. Є дуже різні люди, тож не потрібно загострювати на цьому увагу. Важливо, які людина робить вчинки».

Больше о спектакле «Он моя сестра» читайте в репортаже с показа.

Уровень культурной жизни в Краматорске очень возрос

​Александр, Краматорск: «Краматорск сейчас является областным центром, и благодаря этому к нам приезжает много групп и спектаклей. Уровень культурной жизни в Краматорске очень возрос, и это радует. Но когда приезжают коллективы, очень мало афиш, а вот «Он моя сестра» – по всем столбам расклеены».

О трибунале над Россией

Олег: «Вы говорите, что в Грузии 8 лет пытались запустить «русскую весну», и сейчас пытаются привлекать людей к ответственности. Но ведь в Украине, если в течение 5 лет человека не привлекли к ответственности, обвинение снимается по истечению срока давности. Как тогда судить виновных в сепаратизме, если в Украине они будут считаться невиновными?»

О российском газе в Европе

Слушатель: Курахово: «Нам нужно перестать быть наивными. Не будет Германия идти себе в убыток для того, чтобы Украине было хорошо. Мы должны уже сами решить, как быть. Ведь Германия будет поступать так, как выгодно ей».

Сергей: «Что будет, если действительно заработает «Северный поток-2»? «Нафтогаз Україна» обанкротится, и вся газотранспортная система Украины превратится в металлолом».

Владимир, Авдеевка: «Раньше Украина пользовалась своим газом для населения, а для металлургии шёл российский газ. Но при этом население теперь вынуждено платить завышенную цену за газ».

О «русской весне»

В Одессе и Херсоне люди становились более радикальными. Если бы так делали в Луганске и Донецке, там бы тоже ничего не вышло

​Олег, Курахово: «России нужно участвовать во всех этих олимпиадах только для того, чтобы показать, что они являются мировой державой. Выигрывать медали, чтобы показать, что они такая же страша, как США или Китай. Просто амбиции президента Путина. И в Днепропетровске пытались раскачать ситуацию, и в Одессе. Просто там патриоты уже играли на опережение. А в Донецке и Луганске проморгали. Выходили патриоты, но в Одессе и Херсоне люди становились более радикальными. Если бы так делали в Луганске и Донецке, там бы тоже ничего не вышло. Местная власть сдавала территорию».

О новом Донбассе

Лариса: «Как можно рассуждать о стратегии деоккупации Донбасса, когда у нас нет всех исходных данных? Как мы можем предполагать, что будет на момент освобождения? Нам нужно иметь базу данных. Пока мы можем судить лишь приблизительно».

О детях на войне (вышел спектакль «Письма незнакомому другу из Нью-Йорка»)

Трёхлетний ребёнок подбежал к маме и кричит: «мама, бубух!»

​Олег: «Дети, которые живут на линии разграничения, – это очень больно видеть. Мы однажды пришли в гости и начались боевые действия. Я видел, как трёхлетний ребёнок подбежал к маме и кричит: «мама, бубух!». На это больно смотреть. А второе, вот вы сказали, почему люди не выезжают, ведь обстрелы и очень плохо. Люди выезжают в другие регионы, но когда они там пытаются снять квартиру и найти работу, то некоторым говорят: вы мол, откуда? С Донбасса? Извините, но так братья не поступают. Нужно менять мышление не только в Донбассе, а также и по всей Украине. Мы не виноваты, что сюда Путин вторгся. Ведь если мы одна страна, то и в беде нужно быть вместе».

Слушательница: «Нам втюхивают в оба уха, чтобы мы ненавидели вторую сторону. А мы эту информацию не принимаем».

Илья, неподконтрольная территория: «Давайте посмотрим немножко в будущее. Есть часть детей, которая на этой – неподконтрольной – территории, и часть детей, которая воспитывается на подконтрольной Украине территории. Как мы будем жить, когда детям одну культуру рассказывают на неподктрольной, и так же с другой стороны. Ведь дети на этом воспитываются. Вот они вырастут, и как они будут смотреть друг на друга?».​

О Майдане

Слушатель: «Мне кажется, что общество – как уравнение, в котором есть неизвестная Х, и вот в этом уравнении Х – это снайперы неизвестного происхождения, которые расстреливали и тех, и других. И наше отношение к 2014 году должно определять решение этого уравнения. Нужно выяснить, какая сила это сделала».

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