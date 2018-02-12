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Толерантность через искусство. На Донбассе бесплатно показали спектакль «Он моя сестра», который призван разрушить общественные стереотипы. Постановку организовала программа развития ООН в Украине, а главные роли в спектакле исполнили Владимир Горянский и Анатолий Хостикоев.

Спектакль «Он моя сестра» – это история человека, который, пережив инсульт, стал никому не нужным. И помочь ему вернуться к нормальной жизни решился только «странный» сосед, который считает себя женщиной, запертой в теле мужчины. И хоть изначально соседи терпеть друг друга не могли, вскоре они стали друзьями, готовыми отдать друг за друга самое ценное. Постановку показывали на Донбассе в рамках кампании в поддержку толерантности, которую проводит Организация Объединенный Наций. А представляла спектакль народная артистка Украины Наталья Сумская в качестве посланницы толерантности от ООН.

Примеры показывают, что человечеству свойственно быть несдержанным

«Нас часто раздражает буквально все. Вот нам не нравится человек, и внутри нас происходит какой-то бунт, какой-то протест. Себя надо придерживать, мне кажется, каждую секунду. К большому сожалению, человеку свойственно раздражаться так часто. Как нам следует воздерживаться от этого? Это задача этого тысячелетия. Видите, примеры показывают, что человечеству свойственно быть несдержанным», – рассказала Наталья Сумская.

В этом спектакле идет пропаганда трансвестизма и ЛГБТ – Надежда Ференс

В Северодонецке не все тепло встречали спектакль. Перед его началом возле здания театра прошел митинг. Около 15 человек с плакатами «Мы за нравственные ценности» и «однополые браки – дорога к вымиранию нации», выступали против постановки. По мнению организатора пикета Надежды Ференс, подобные спектакли пропагандируют ЛГБТ сообщества.

Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе

«Спектакль называется «Он моя сестра». Там мужчина переодевается в женщину – это пропаганда трансвестизма и ЛГБТ сообществ. Мы не против людей, которые входят в это сообщество. Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе. Они хотят, чтобы узаконены были однополые браки, чтобы они могли усыновлять детей», – считает Надежда Ференс.

Спектакль о доверии друг к другу и о том, что должно быть много точек зрения на жизнь – Анатолий Хостикоев

Никакой пропаганды в постановке нет, говорит исполнитель главной роли Анатолий Хостикоев. По его мнению, митингов бы просто не было, если бы люди сначала посмотрели спектакль, а не судили его только по названию. Потому что главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

Мы не боимся говорить на любую тему

«Спектакль о доверии друг к другу. О том, что должно быть много точек зрения на жизнь. Это вовсе не пропаганда каких-то меньшинств. Здесь рассказывается о человеческих отношениях, мужских отношениях. В том и наша сила, имею в виду актеров, мы не боимся говорить на любую тему», – рассказал Анатолий Хостикоев.

Спектакль состоялся. Зал театра был заполнен до отказа, и никто не ушел до завершения постановки. А после спектакля зрители охотно делились впечатлениями. По мнению северодончанина Артема, спектакль хоть и комедийный, но поднимает серьезные вопросы и помогает делать выводы.

Главное, чтобы человек был хороший, а все различия стираются

«Совершенно разные люди, которые сначала плохо относились друг к другу пришли к дружеским отношениям, несмотря на заблуждения относительно друг друга. Главное, чтобы человек был хороший, а все различия стираются», – рассказал северодончанин Артем.

Кроме Северодонецка, спектакль «Он моя сестра» показывали еще в Краматорске, где его пришло посмотреть 900 человек. По словам организаторов, там также была заявка в горсовете на проведение митинга, но на него так никто и не вышел.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)