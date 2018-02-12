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12 Лютий 2018, Київ 20:45
Політика

«Он моя сестра»: Как на Донбассе посредством спектакля рушили стереотипы

Спектакль «Он моя сестра» в Северодонецке

(Друкуємо мовою оригіналу)

Толерантность через искусство. На Донбассе бесплатно показали спектакль «Он моя сестра», который призван разрушить общественные стереотипы. Постановку организовала программа развития ООН в Украине, а главные роли в спектакле исполнили Владимир Горянский и Анатолий Хостикоев.

Спектакль «Он моя сестра» – это история человека, который, пережив инсульт, стал никому не нужным. И помочь ему вернуться к нормальной жизни решился только «странный» сосед, который считает себя женщиной, запертой в теле мужчины. И хоть изначально соседи терпеть друг друга не могли, вскоре они стали друзьями, готовыми отдать друг за друга самое ценное. Постановку показывали на Донбассе в рамках кампании в поддержку толерантности, которую проводит Организация Объединенный Наций. А представляла спектакль народная артистка Украины Наталья Сумская в качестве посланницы толерантности от ООН.

Примеры показывают, что человечеству свойственно быть несдержанным
Наталья Сумская

«Нас часто раздражает буквально все. Вот нам не нравится человек, и внутри нас происходит какой-то бунт, какой-то протест. Себя надо придерживать, мне кажется, каждую секунду. К большому сожалению, человеку свойственно раздражаться так часто. Как нам следует воздерживаться от этого? Это задача этого тысячелетия. Видите, примеры показывают, что человечеству свойственно быть несдержанным», – рассказала Наталья Сумская.

В этом спектакле идет пропаганда трансвестизма и ЛГБТ Надежда Ференс

Митинг «за нравственные ценности» возле здания театра
Митинг «за нравственные ценности» возле здания театра
Митинг «за нравственные ценности» возле здания театра
Митинг «за нравственные ценности» возле здания театра

В Северодонецке не все тепло встречали спектакль. Перед его началом возле здания театра прошел митинг. Около 15 человек с плакатами «Мы за нравственные ценности» и «однополые браки – дорога к вымиранию нации», выступали против постановки. По мнению организатора пикета Надежды Ференс, подобные спектакли пропагандируют ЛГБТ сообщества.

Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе
Надежда Ференс

«Спектакль называется «Он моя сестра». Там мужчина переодевается в женщину – это пропаганда трансвестизма и ЛГБТ сообществ. Мы не против людей, которые входят в это сообщество. Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе. Они хотят, чтобы узаконены были однополые браки, чтобы они могли усыновлять детей», – считает Надежда Ференс.

Спектакль о доверии друг к другу и о том, что должно быть много точек зрения на жизнь – Анатолий Хостикоев

Никакой пропаганды в постановке нет, говорит исполнитель главной роли Анатолий Хостикоев. По его мнению, митингов бы просто не было, если бы люди сначала посмотрели спектакль, а не судили его только по названию. Потому что главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

Мы не боимся говорить на любую тему
Анатолий Хостикоев

«Спектакль о доверии друг к другу. О том, что должно быть много точек зрения на жизнь. Это вовсе не пропаганда каких-то меньшинств. Здесь рассказывается о человеческих отношениях, мужских отношениях. В том и наша сила, имею в виду актеров, мы не боимся говорить на любую тему», – рассказал Анатолий Хостикоев.

Владимир Горянский в роли «странного соседа»
Владимир Горянский в роли «странного соседа»
Анатолий Хостикоев
Анатолий Хостикоев
Фрагмент спектакля «Он моя сестра»
Фрагмент спектакля «Он моя сестра»

Спектакль состоялся. Зал театра был заполнен до отказа, и никто не ушел до завершения постановки. А после спектакля зрители охотно делились впечатлениями. По мнению северодончанина Артема, спектакль хоть и комедийный, но поднимает серьезные вопросы и помогает делать выводы.

Главное, чтобы человек был хороший, а все различия стираются

«Совершенно разные люди, которые сначала плохо относились друг к другу пришли к дружеским отношениям, несмотря на заблуждения относительно друг друга. Главное, чтобы человек был хороший, а все различия стираются», – рассказал северодончанин Артем.

Кроме Северодонецка, спектакль «Он моя сестра» показывали еще в Краматорске, где его пришло посмотреть 900 человек. По словам организаторов, там также была заявка в горсовете на проведение митинга, но на него так никто и не вышел.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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