(Друкуємо мовою оригіналу)

Сто лет назад, 12 февраля 1918 года была провозглашена «Донецко-криворожская республика» во главе с Артёмом. Лидеры «ДНР» называют её «государством-предшественником». Откуда взялся «донецкий» сепаратизм? Почему миф «ДКР» оказался таким живучим? И почему современные историки считают «ДКР» скорее фикцией, чем «государством»? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал кандидат исторических наук, сотрудник Института истории Украины НАНУ Геннадий Ефименко.

– В группировках «ДНР» и «ЛНР» очень масштабно отметили столетие провозглашения «Донецко-криворожской республики». Лидер группировки «ДНР» Олег Захарченко сказал: «Сто лет назад наши предки сказали «да» равенству, свободе и справедливости, сказали «нет» Западу. «Донецко-криворожская республика» создавалась в очень тяжёлое время: война, революция, разруха и, к сожалению, она была подавлена силами противника». Геннадий, насколько уместны сравнения группировки «ДНР» с тогдашней «Донецко-криворожской республикой»?

– Если считать «западным противником» Ленина, ЦК РКП(б) и других, которые ликвидировали по сути эту республику, то, по-моему, это всё-таки Север. А если говорить серьёзно, «Донецко-криворожская республика» была только одной из многих подобных советских республик. Они могли образовываться только на национальной основе, ни в коем случае не на экономической. Экономическая федерация – это смерть большевизма.

– Сам «Артём», Фёдор Сергеев, был сепаратистом для большевиков. Потому что большевики были против создания такой республики.

– Нет. Нельзя назвать его сепаратистом по отношению к большевикам, потому что это было время роста. Большевики тогда не смогли централизовать и везде захватить власть. В 1918 году советская власть была не централизована, это была «вся власть советам» на местах.

«Вся власть советам» – лозунг, под которым вроде бы произошёл большевицкий переворот, он был очень привлекателен и на него «купилось» очень много людей, в том числе не большевиков. Эти образования считались реализацией этого лозунга.

Как только большевики укрепились во власти, уже ни о каких республиках на экономической основе не могло быть и речи. Это была болезнь роста, характерная не только для Украины. В Москве созывалась своя московская федерация, эти идеи были в феврале-марте 1918 года.

– И всё-таки, если сравнить нынешнее положение дел в группировках «ДНР» и «ЛНР» и тогдашнюю «Донецко-криворожскую республику», – что общего, что различного? Насколько оправданы слова сепаратистов, что у них есть уже столетняя история борьбы?

Они («ДЛНР») не нужны России, все предприятия металлургического комплекса – её прямые конкуренты. Они нужны были Украине

– Общее – что, так или иначе, центр был в Москве, как и сейчас. Идейно тогдашняя республика строилась на экономической выгоде, целостности. Если бы современные лидеры так называемых «республик» (группировок «ДНР» и «ЛНР», которые называют себя «республиками» – ред.) ставили во главу угла экономические интересы, то о каком-то отделении, тем более о присоединении к России не было бы и речи. Они не нужны России, все предприятия металлургического комплекса – её прямые конкуренты. Они нужны были Украине.

Если бы сейчас за теми лозунгами, по которым провозглашалась «ДКР» сто лет назад, действовали современные коллаборанты, то они бы не были таковыми, они бы, наоборот, стремились к Украине.

– Какую реально территорию контролировала «ДКР» и что из себя представляла эта группировка?

– В то время не было централизованной власти, была «вся власть советам». Всё решалось на местах. Не было серьёзного контроля. Ещё одна отличительная особенность в том, что «ДКР» была центром сопротивления Донскому казачеству, поэтому к ней было лояльное отношение. А сейчас мы знаем, как это всё начиналось в «ДНР» и «ЛНР». Отряды донских казаков, или так называемых казаков, захватывали эти места, произошёл разворот на 180 градусов.

– Что удалось сделать этой группировке ДКР? Есть довольно известная книга Владимира Корнилова «Донецко-криворожская республика: расстрелянная мечта», она была популярна в Донецке ещё до нынешних событий. Что удалось добиться этому так называемому государству?

– Государство – это когда провозглашается независимость. В «ДКР» во время провозглашения не вошло в резолюцию, что она является частью Российской Федерации. Но через два дня, когда создавался совнарком, который возглавил Артём, было сказано прямым текстом, что исполняется распоряжение ленинского совнаркома. Она не была государством и не претендовала на его роль.

Но идея выделить Донецкий угольный и Криворожский рудный бассейн в отдельный административный центр существовала даже до революции (октябрьского переворота 1917 года – ред.).

На четвёртом съезде рабочих депутатов без крестьян даже в промышленном регионе была мизерная часть от общего населения, было провозглашено это образование.

Если спросить о том, что знают о «Донецко-криворожской республике», то в Харькове, в Луганске, может быть, даже в тогдашней Юзовке больше половины об этом просто не знали.

– А поддержали бы люди на местах такую идею, если бы была пропаганда?

Говорить об успехах или государственном строительстве (в «ДКР») не приходится. Какие-то текущие дела решались, но они решались бы и без провозглашения

– Думаю, если бы они говорили то, что хотят там услышать, может быть, и поддержали бы. А если бы озвучивали свои цели рабочего государства, то не было бы поддержки. Тогда для крестьян основным был вопрос земли.

– Что-то удалось добиться тогдашнем активистам, кроме того, что они провозгласили республику?

– Создавались отряды сопротивления против немецко-украинско-австрийских войск, но они были очень немногочисленны. Какая-то координация происходила между рабочими. Но говорить об успехах или государственном строительстве не приходится. Какие-то текущие дела решались, но они решались бы и без провозглашения.

– Вот ещё тезисы сепаратисткой пропаганды. Ведущие сепаратистского канала Леонард Свидовской и преподаватель луганского университета Юлий Федоровский: «Украинская Народная Рада была самопровозглашённой, в то время как органы власти Донецко-Криворожского бассейна были действительно всенародны, это не было придумано десятком большевиков. В донецкой Красной армии было не более десяти тысяч человек, а против неё шла огромная громада, больше 200 тысяч, как сейчас говорят, миротворческих сил из Германии и Австро-Венгрии, в обозе которых везлись так называемые украинские войска в размере трёх тысяч, и вся эта сила пёрла на Донбасс. Всё совсем как сейчас».

– Если люди даже не могут правильно назвать Украинскую Народную Республику, то о каком знании можно говорить с их стороны украинских реалий? Тогда кто первый провозгласил, тот и был выбран.

Украинизация города, его приближение к деревне хотя бы по языку, «раскацапывание города» – очень полезно

На современной оккупированной территории приблизительно так же и было: «Моторола» или эти все самопровозглашённые «губернаторы», не было же выборов. Тут сходство.

Когда время прошло и эта болезнь роста прошла, большевики утвердились в Украине, Артём в письме к Ленину сказал такую фразу: «Украинизация города, его приближение к деревне хотя бы по языку, «раскацапывание города» – очень полезно».

– Зачем Артём так сказал? Вы говорите, что это вненациональное государство, зачем же «раскацапывать» город?

– Все сопротивления большевикам, республики, которые больше держались, создавались на национальной основе, во всём мире увеличивались национальные государства. Время показало, что это была большая ошибка. Артём это понял ещё раньше. И для того, чтобы сделать какое-то единое государство, не разъединять между собой крестьян и жителей городов, это началось в конце 1918 года, а в 1920 году активно проводилась украинизация.

– Геннадий, на то время было достаточно так называемых республик. Почему сейчас на Донбассе эта болезнь роста оказалась такой хронической, живучей?

(В «ДНР») был выбран пример Донецко-криворожской республики, и из него сделали историю, которой не было

– Это возрождённое. Искусственно созданное во времена независимой Украины. Это нужно рассматривать не в плане того, что было сто лет назад, а говорить о тех процессах, которые были после независимости Украины, и как формировался Донбасс от тридцатых годов, в послевоенные годы.

Некоторые считают, что Донбасс всегда был и есть русский, хотя в 1920 годах в школах преподавали на украинском. Люди переезжали на Донбасс после войны, они уже этого не знают.

Этим силам нужно было что-то противопоставить, а это всегда ищется в истории. Просто был выбран пример Донецко-криворожской республики, и из него сделали историю, которой не было.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)