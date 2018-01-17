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Невыездными из неподконтрольной части Донбасса по так называемому «указу» Александра Захарченко стали тысячи украинцев. Глава группировки «ДНР» определил группы людей: силовики, так называемые «госслужащие», работники захваченных «госпредприятий», которым теперь запрещён «выезд в Украину». В соцсетях поднялась большая волна недовольства. Люди опасаются, что теперь не смогут видеться с близкими или решать личные дела по другую сторону линии разграничения.

Практически все крупные работающие предприятия на неподконтрольной части Донбасса переведены в так называемую «государственную форму собственности». Вдобавок обычные бюджетники: больницы, школы, коммунальные службы, силовики. Точное количество занятых в бюджетном и «госсекторе» посчитать сложно, но, предположительно, оно измеряется сотнями тысяч. Всех этих людей группировка «ДНР» лишает возможности пересекать линию разграничения и выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

15 января 2018 года на ресурсе так называемого «МГБ ДНР» был опубликован «указ», подписанный «главой ДНР» Александром Захарченко. В нем, с использованием фразеологии сепаратистов, которые называют захваченную своей группировкой территорию «республикой», а свободную территорию Украины «другим государством», указано: «С 20 декабря 2017 года временно запретить выезд за пределы Донецкой народной республики в государство Украина – сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления, прокуратуры, Центрального республиканского банка, работникам предприятий, учреждений государственной и муниципальной форм собственности».

В школах и больницах ознакомляли с «указом» под роспись

Введение этого указа обосновывается «увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР».

Жители неподконтрольного Донбасса в соцсетях публиковали информацию, что в школы, детсады, больницы, другие учреждения были разосланы телефонограммы. В них до 15 января требовали ознакомить под расписку с «указом» Захарченко всех сотрудников. Выкладывали даже фотографии форм расписок, которые нужно было заполнить.

Работники предприятий неподконтрольной части Донбасса и их близкие недоумевают, соцсети взорвались от возмущённых сообщений.

Боевики пытаются остановить отток работоспособного населения – эксперт

Группировка «ДНР» преследует сразу несколько целей этим «указом», считает политолог Олег Саакян. С неподконтрольных территорий массово бегут люди, «власти» необходим тотальный контроль над населением – все эти проблемы решают методами, нарушающими прав человека. Сформированы списки, они переданы на пропускные пункты, организован контроль.

Это элемент психологического давления на людей, чтобы они не выезжали. Это касается не пенсионеров, не школьников. Это касается людей работоспособного возраста

«Условно говоря, это перепись населения с элементами контроля за миграцией. С другой стороны, это элемент психологического давления на людей, чтобы они не выезжали, чтобы оставались на неподконтрольной территории. Тем более, это касается не пенсионеров, не школьников. Это касается людей работоспособного возраста. И этот отток пытаются затормозить. Это также использование окна возможностей для того, чтобы возложить ответственность на Украину, исходя из того, что в Украине как раз рассматривается закон о реинтеграции», – считает Олег Саакян.

Запрет на выезд работников захваченных группировкой «ДНР» «госпредприятий» введён практически одновременно с отключением украинской мобильной связи на оккупированной территории. Таким образом, многие люди лишились последних каналов связи с подконтрольными Киеву территориями.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)