Опера в затопленому доку і танок кранів: кадри з «Νερo» у Маріуполі

У доках Азовського судоремонтного заводу показали головну подію «ГогольFest» – оперу «Νερo» Влада Троїцького. NOVA OPERA, Dakh Daughters, DakhaBrakha, TseSho та Teatr-Pralnia працювали над постановкою, а кранівниці судоремонтного продемонстрували балет портових кранів. Радіо Донбас.Реалії зафіксувало найбільш видовищні моменти.

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Головна подія цьогорічного «Гогольфесту» відбулася в корабельному доку Азовського судноремонтного заводу (АСРЗ), одному з найбільших доків Східної Європи.

600 гостей мали змогу побачити незвичайну виставу. Щоб потрапити на показ, потрібно було пройти спеціальну акредитацію, адже АСРЗ – режимний об'єкт.

Автор вистави Влад Троїцький вважає, що море, еллінська культура та промисловість Маріуполя – частини його генетичного коду, майбутнє міста неможливо без переосмислення цих складових. Постановку він назває гімном відродження й очищення.

Разом з командою проекту NOVA OPERA у виставі були задіяні музичні проекти Dakh Daughters, DakhaBrakha, TseSho та Teatr-Pralnia.

А композиції, які написали спеціально для вистави Роман Григорів и Ілля Разумейко, прозвучали у виконанні солістки DakhaBrakha.

Перед виставою «Неро» гості фестивалю побачили ще одне незвичайне явище – танок у виконанні портових кранів.

Керували цими велетнями кранівники судноремонтного заводу, які на деякий час стали акторами. Величезні споруди синхронно рухалися під музику. Складалося враження, що завод оживає.

Навіть на потязі, який теж з’являвся у виставі, організатори розмістили інсталяцію – голову Гоголя ось у такій манері:

Усі події вистави проходили навколо хреста. А вода, якою був затоплений док і де танцювали актори – символізувала, як кажуть автори, життя та очищення.

Хрест підняли наприкінці вистави як символ воскресіння. Прем'єра відбувалася якраз у передвечір Великодня.

«Nero по-грецьки означає вода. Грецькими буквами це слово пишеться так, що виходить подвійне прочитання: можна прочитати як Nero або Vero, майже що «Віра». Ми демонструємо оперу ввечері напередодні Великодня, коли ідеї очищення, надії і віри як ніколи актуальні», – каже режисер Влад Троїцький.