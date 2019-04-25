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25 Квітень 2019, Київ 17:10
Донбас.Реалії

Если я европейцам покажу спектакль на украинском языке – они его поймут – Антон Тельбизов

Сцена из спектакля «Сотворение»

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Завтра, 26 апреля, официальное открытие фестиваля «Гогольфест-2019», и впервые в театральной программе фестиваля примет участие народный театр из Мариуполя «Театромания» со своей авторской работой – спектаклем «Сотворение». О театре, артистах из народа и их мечтах Радио Донбасс.Реалии узнавало у режиссёра «Театромании» Антона Тельбизова.

«Театромания» создавалась как кружок актёрского мастерства, и за последние 8 лет, а именно столько существует народная театральная труппа, уже стала лауреатом нескольких театральных фестивалей и обзавелась необычным и интересным репертуаром. Сейчас это сплочённый коллектив из людей разных профессий, объединённых одной целью.

«Театр у нас молодой, потому что к нам ходит молодёжь, работающая молодёжь. А те, кто постарше, всё равно в душе молодые. Это люди, которые работают в разных сферах. У нас есть инструктор по вождению, есть фотограф, частный предприниматель, у нас есть и охранник. Есть студенты, которые учатся в МГУ, ПГТУ, в медицинском училище. Люди совершенно разные, но их объединяет театр», – говорит режиссёр театра Антон Тельбизов.

Антон Тельбизов
Антон Тельбизов

«Театромания» стала стартовой площадкой для молодёжи, решившей посвятить себя искусству.

«Актёры, режиссёры, ведущие. За восемь лет мы выпустили 25 студентов, которые учатся в вузах, уже закончили и прославляют наш город и в Украине, и за её пределами. Это и Беларусь, и Германия. Это такая стартовая площадка для тех, кто хочет себя реализовать в творчестве. Буквально вот вчера, уже в рамках «Гогольфеста», был детский спектакль «Гусачок – Чок – Чок» в театре кукол, где принимала участие, не просто принимала, а у неё была главная роль, Вероника Дюпина – наша выпускница и студентка института Карпенко-Карого в Киеве», – с гордостью рассказывает режиссёр.

Народный театр не первый раз принимает участие в фестивальной программе. В прошлом году он подготовил выставку-перформанс «Выбор за тобой», снискавшую популярность среди зрителей своим оригинальным подходом к проблемам современного общества. В этом году театральная труппа решила представить авторскую работу – спектакль «Сотворение». Это совместная работа творческого дуэта Антона Тельбизова и Ольги Самойловой. И хотя жители Мариуполя уже видели этот спектакль, на этот раз он будет особенным.

Сцена из спектакля «Сотворение»
Сцена из спектакля «Сотворение»

«Мы прекрасно понимаем формат «Гогольфеста», понимаем, что это – современное искусство. У нас даже не было сомнения, что это будет «Сотворение». Но оно будет нестандартным, потому что сцену увеличили на 8 метров, нам пришлось полностью перекраивать спектакль. Он получился в каких-то местах зеркальным, там очень много мест «вкусненьких» по свету. Не знаю, удастся ли нам сейчас создать особую атмосферу в зале. Для нас это очень важно», – говорит Антон.

Сцена из спектакля «Сотворение»
Сцена из спектакля «Сотворение»

Из 16 самодеятельных коллективов Мариуполя «Театромания» уже вышла на новый уровень. Ещё не профессионалы, но уже и не самодеятельность, говорит режиссёр. Актёрам театра удаётся создавать постановки, которые превосходят классический театр по эмоциям и подаче. Скоро у народного коллектива начинается гастрольный тур по Донецкой области, и уже есть планы на зарубежные площадки.

«Люди ездят в разные города, в разные страны, с перелётами, а я сижу на месте. Хотя я вижу, что мой спектакль «Сотворение» реально в рамках «Гогольфеста», и он будет интересен, и даже для европейцев. И даже если я его покажу на украинском языке, они его поймут. А ещё очень хочу показать выставку-перформанс, она вообще универсальная, затрагивает социальные темы и её можно показывать на любой площадке. Пора уже выезжать на гастроли!» – убеждён Антон Тельбизов.

Сцена из спектакля «Сотворение»
Сцена из спектакля «Сотворение»

30 апреля на родной сцене «Театромании» в ДК «Молодёжный» состоится спектакль, к которому труппа долго и упорно готовилась, а участие в «Гогольфесте», по мнению режиссёра, станет новой ступенькой в становлении и развитии театра.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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