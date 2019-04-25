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Завтра, 26 апреля, официальное открытие фестиваля «Гогольфест-2019», и впервые в театральной программе фестиваля примет участие народный театр из Мариуполя «Театромания» со своей авторской работой – спектаклем «Сотворение». О театре, артистах из народа и их мечтах Радио Донбасс.Реалии узнавало у режиссёра «Театромании» Антона Тельбизова.

«Театромания» создавалась как кружок актёрского мастерства, и за последние 8 лет, а именно столько существует народная театральная труппа, уже стала лауреатом нескольких театральных фестивалей и обзавелась необычным и интересным репертуаром. Сейчас это сплочённый коллектив из людей разных профессий, объединённых одной целью.

«Театр у нас молодой, потому что к нам ходит молодёжь, работающая молодёжь. А те, кто постарше, всё равно в душе молодые. Это люди, которые работают в разных сферах. У нас есть инструктор по вождению, есть фотограф, частный предприниматель, у нас есть и охранник. Есть студенты, которые учатся в МГУ, ПГТУ, в медицинском училище. Люди совершенно разные, но их объединяет театр», – говорит режиссёр театра Антон Тельбизов.

«Театромания» стала стартовой площадкой для молодёжи, решившей посвятить себя искусству.

«Актёры, режиссёры, ведущие. За восемь лет мы выпустили 25 студентов, которые учатся в вузах, уже закончили и прославляют наш город и в Украине, и за её пределами. Это и Беларусь, и Германия. Это такая стартовая площадка для тех, кто хочет себя реализовать в творчестве. Буквально вот вчера, уже в рамках «Гогольфеста», был детский спектакль «Гусачок – Чок – Чок» в театре кукол, где принимала участие, не просто принимала, а у неё была главная роль, Вероника Дюпина – наша выпускница и студентка института Карпенко-Карого в Киеве», – с гордостью рассказывает режиссёр.

Народный театр не первый раз принимает участие в фестивальной программе. В прошлом году он подготовил выставку-перформанс «Выбор за тобой», снискавшую популярность среди зрителей своим оригинальным подходом к проблемам современного общества. В этом году театральная труппа решила представить авторскую работу – спектакль «Сотворение». Это совместная работа творческого дуэта Антона Тельбизова и Ольги Самойловой. И хотя жители Мариуполя уже видели этот спектакль, на этот раз он будет особенным.

«Мы прекрасно понимаем формат «Гогольфеста», понимаем, что это – современное искусство. У нас даже не было сомнения, что это будет «Сотворение». Но оно будет нестандартным, потому что сцену увеличили на 8 метров, нам пришлось полностью перекраивать спектакль. Он получился в каких-то местах зеркальным, там очень много мест «вкусненьких» по свету. Не знаю, удастся ли нам сейчас создать особую атмосферу в зале. Для нас это очень важно», – говорит Антон.

Из 16 самодеятельных коллективов Мариуполя «Театромания» уже вышла на новый уровень. Ещё не профессионалы, но уже и не самодеятельность, говорит режиссёр. Актёрам театра удаётся создавать постановки, которые превосходят классический театр по эмоциям и подаче. Скоро у народного коллектива начинается гастрольный тур по Донецкой области, и уже есть планы на зарубежные площадки.

«Люди ездят в разные города, в разные страны, с перелётами, а я сижу на месте. Хотя я вижу, что мой спектакль «Сотворение» реально в рамках «Гогольфеста», и он будет интересен, и даже для европейцев. И даже если я его покажу на украинском языке, они его поймут. А ещё очень хочу показать выставку-перформанс, она вообще универсальная, затрагивает социальные темы и её можно показывать на любой площадке. Пора уже выезжать на гастроли!» – убеждён Антон Тельбизов.

30 апреля на родной сцене «Театромании» в ДК «Молодёжный» состоится спектакль, к которому труппа долго и упорно готовилась, а участие в «Гогольфесте», по мнению режиссёра, станет новой ступенькой в становлении и развитии театра.

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