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Опера на судоремонтном заводе. Это – задумка организатором Startup Гогольfest 2019. Фестиваль перебрался в столицу Приазовья в прошлом году, захотели попробовать, и – остались. Зачем им этот город? Что покажут и почему верят, что впишут Мариуполь в фестивальную крату мира?

Гогольfest вырос на один день, обзавелся просветительской программой и готов к старту. В этом году фестиваль начнется 26 апреля. Одной из новых локаций «Гогольфеста» станет «Вежа» – архитектурный памятник Мариуполя, его визитная карточка и новое креативное пространство. В ее просторных залах планируются встречи с участниками и гостями фестиваля, дискуссии и тематические выставки.

«Сегодня мы встретились в прекрасной локации «Вежа», которая будет задействована в этом году. Там будет мощная просветительская программа – это дополнительная программа, которую мы вводим в программу Startup Гогольfest 2019. Фестиваль пройдет с 26 апреля по 1 мая, мы увеличиваемся на один день», – открывает некоторые пункты программы директор фестиваля Максим Демский.

​Зрителей ждет визуальная школа современного искусства Виктории Бурлаки: мастера и новички создадут по всему городу арт-объекты. Жителей города ждет выступление музыкальных коллективов и специальный проект, которого не было до сих пор ни в городе, ни в мире.

«Это спецпроект огромной оперы, которая будет поставлена на судоремонтном заводе, на очень необычных локациях, которых раньше никто не видел. Мы будем вести онлайн-трансляцию на главную сцену в городском саду, и люди, которые не попадут на это событие, будут иметь возможность все увидеть», – говорит Максим Демский.

В этом проекте принимают участие восемь стран. Половину всего контента фестиваля будут представлять коллективы из Британии, Австрии, Германии и Литвы. Мариуполь станет местом встречи международных партнеров. Интерес к городу растет, говорят организаторы.

«Мы работаем над тем, чтобы фестиваль был вписан в международный контекст, над тем, чтобы пригласить ряд очень мощных фестивальных агентств мира, которые уже знают, что в Мариуполе второй раз проходит такой фестиваль, которые заинтересованы и хотят познакомиться с городом и его культурной средой. Мы работаем над тем, чтобы мариупольский контент был максимально привлечен к созданию и презентации на фестивале. Таким образом, он будет иметь возможность в перспективе быть представленными за рубежом, на известных фестивальных площадках мира. Мариуполь как фестивальный город уже постепенно вписывается в карту культурных событий мира», – сказал театральный куратор фестиваля Андрей Палатный.

Андрей Палатный называет нынешний фестиваль социальным экспериментом, возможностью объединения вокруг одной идеи – достойно представлять не только город, но и страну за рубежом. Опера на Азовском судоремонтном заводе – это один из проектов, претендующий на Книгу рекордов Гиннеса, и вызов для профессиональных команд Голливуда, говорит он.

«Очень много людей готовы приехать, потому что этого ты не увидишь нигде. В Мариуполе настолько сильный потенциал, который мы каждый раз открываем и работаем для того, чтобы подобрать правильный проект, который позволит прозвучать этому потенциалу. В этом году мы это осознали еще больше, и сейчас очень сфокусированы на достижении этого результата», – говорит Андрей Палатный.

Имена участников организаторы пока держат в секрете. Фестиваль пройдет в сотрудничестве с мариупольским коллективом «Театромания» и домом культуры «Молодежный» – будущим центром современного искусства. Этот год, говорят организаторы, может изменить Мариуполь настолько, что удивятся даже горожане. Мариуполь, который живет в сложных условиях уже пятый год, обладает, по их мнению, невероятной силой, чувством веры, любви и созидания.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)