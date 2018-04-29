У Маріуполі на перший день «Гогольфесту» прийшли близько 1000 людей – поліція

Поліція заявляє, що у Маріуполі порушень під час першого дня і відкриття фестивалю «Гогольфест» не було, на захід прийшли близько 1000 людей.

Як повідомляє прес-служба поліції, силовики патрулювали територію міського саду, де відбувалося відкриття.

На всіх локаціях «Гогольфесту» вибухотехнічна і кінологічна служби обстежували територію щодо відсутності вибухонебезпечних предметів, додають в поліції.

«Гогольфест» вперше відбувається в Маріуполі, він триватиме з 27 квітня до 1 травня.

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Як розповів ідейний натхненник «Гогольфесту» Влад Троїцький в інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії, проведення фестивалю в Маріуполі є стратегічно важливим.

«Якщо Маріуполь зуміє перетворитися, я відчуваю в ньому потенціал, стати якоюсь мірою символом сучасного українського Донбасу. Маріуполь був завжди в тіні Донецька, а зараз, волею не волею, це центр Донбасу на підконтрольній території», – розповів він.

Серед музичних хедлайнерів фестивалю – гурти «ДахаБраха», Kadebostany, донецький Sinoptik. Заплановані 20 театральних проектів, які будуть показані впродовж 5 днів на 5 локаціях.