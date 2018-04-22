«Це може бути фурор»: тиждень до «Гогольфесту» в Маріуполі

У Києві презентували програму та ідею цьогорічного «Гогольфесту». Фестиваль відбудеться у Маріуполі з 27 квітня до 1 травня. Серед музичних хедлайнерів – гурти «ДахаБраха», Kadebostany, донецький Sinoptik. Сенсаційною як для Донбасу буде і театральна програма.

Логістика: 18 годин потягом чи сотні кілометрів по бездоріжжю?

Кілька слів про програму – і директор «Гогольфесту» Максим Демський зривається на наболіле. «Я сподіваюсь, усі розуміють дуже складну логістику. Це все-таки 800 кілометрів, це потяги, які їдуть 18 годин», – бідкається він.

Через складність дістатися до міста самі маріупольці називають своє місто «островом». Фанати «Гогольфесту» навіть пікетували органи «Укрзалізниці», вимагаючи скоротити час потягу в дорозі. У Фейсбуці активно функціонує група, члени якої навіть домоглися додаткових вагонів до вже існуючих потягів.

Я буду їхати, ви не повірите, в плацкарті туди

«Я буду їхати, ви не повірите, в плацкарті туди, щоби ви просто розуміли. От така от ситуація», – говорить Максим Демський.

Кількість людей, які відвідають фестиваль на травневі – навіть для його організаторів – загадка. Як мінімум, вони розраховують на 5 –10 тисяч людей на наймасовіших концертах у Міському парку.

«А може бути фурор! – раптом говорить директор «Гогольфесту». – Я нагадаю, в Івано-Франківську був фестиваль «Гогольфесту» у 2016-му році (тепер – один із найпопулярніших в Україні фестивалів сучасного мистецтва PortoFranko – ред.). Там ситуація була така, що просто вибухнуло все! Воно розвалило все, від інфраструктури лише тирса валялася! Тому що реально вона не була здатна утримати 30 тисяч чоловік, які туди навалили. А Івано-Франківськ, вибачте мені, у 2016-му році був такий самий, як Маріуполь».

Чому Маріуполь?

«Це місто має потужний потенціал. Ми це зрозуміли одразу ж, коли Влад Троїцький (ідейний натхненник «Гогольфесту» – ред.) приїхав туди і зробив лекцію. Ми побачили там той актив, який дійсно цього хоче, і який дійсно готовий взяти у цьому участь», – говорить Максим Демський. А сам Влад Троїцький зазначав в інтерв'ю Радіо Донбас.Реалії, що визначальним був саме фінансовий фактор.

Цьогоріч, за словами організаторів, бюджет «Гогольфесту» вдвічі менший від минулорічного київського. Його третина – гроші американської неурядової організації USAID, третина – міської ради Маріуполя (мер міста – Вадим Бойченко, колишній топ-менеджер металургійного комбінату ім. Ілліча, що входить в кормпорацію «Метінвест» Ріната Ахметова – ред.), 15 % – гроші «Фонду розвитку Маріуполя» (наближена до мера Бойченка організація – ред.), решта ж – гроші від продажу квитків.

Цьогоріч виходимо на твердий «нуль». А минулого року навіть гонорарів не було

«Цьогоріч ми виходимо на твердий «нуль», на відміну від минулого року. Тоді ані в адміністраторів, ані у виконавців навіть гонорарів не було»,– резюмує директор Гогольфесту Максим Демський.

Яка програма?

Це не якийсь захід для галочки, відпрацювати західний грант

«Програма супернасичена. Це не так, якийсь захід для галочки, відпрацювати західний грант, – посміхається Марко Галаневич, учасник гурту ДахаБраха. – Це новий подих, нова енергія – цивілізаційна, культурна – в те індустріальне місто, яке ми всі знаємо і яке ми хочемо, щоби воно ставало кращим».

Хедлайнерами музичної сцени стануть етно-хаос гурт ДахаБраха (за словами Галаневича, Маріуполь стане найсхіднішим містом в Україні, де колись виступав гурт), литовська співачка Аліна Орлова, донецький рок-гурт Sinoptik, проект колишнього учасника «Океану Ельзи» Дмитра Шурова Pianoбой тощо. Усі концерти відбуватимуться ввечері у Міському саду міста. Вхід – вільний.

Театральна програма – смілива навіть для Києва. «20 театральних проектів, які будуть показані впродовж 5 днів на 5 локаціях», – описує амбіції «Гогольфесту» куратор театральной програми Андрій Палатний. Це і кінетична вистава «Але вітер» (де спілкування із глядачем відбуватиметься за допомогою струменів повітря), і перформенс «Червоне весілля» (за мотивами традиції «Червоного весілля» в Україні на початку 20 ст.), і – проїздом із Нью-Йорка до Нідерландів – нова опера Влада Троїцького IYOV, і навіть дитяча програма – для глядачів до 3 –х років. Для того, аби навчити маріупольців та гостей міста розуміти та аналізувати такі експертиментальні вистави – проводитимуться лекції.

Що далі?

Як і з фестивалем PortoFranko в Івано-Франківську, організатори сподіваються, що «Гогольфест» у Маріуполі заживе своїм життям. У цьому головна ідея проекту «Startup Гогольфест» – започаткувати нові місця для митців та мистецькі формації. Далі у «Гогольфесту» вже існують плани і «на після Донбасу».

У нас зараз два переговорні процеси – Вінниця та Ірпінь

«У нас зараз два переговорні процеси, які потроху перетворюються на реальність, – говорить Максим Демський. – Це міста Вінниця та Ірпінь, у 20 кілометрах від Києва». За його словами, запропонували провести фестиваль у їхніх містах після Маріуполя самі чиновники цих міст. Більш детальні переговори почнуться у травні – коли «відгримить» фестиваль на узбережжі Азову.

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