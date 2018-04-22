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22 Квітень 2018, Київ 11:34
Донбас

«Це може бути фурор»: тиждень до «Гогольфесту» в Маріуполі

У Києві презентували програму та ідею цьогорічного «Гогольфесту». Фестиваль відбудеться у Маріуполі з 27 квітня до 1 травня. Серед музичних хедлайнерів – гурти «ДахаБраха», Kadebostany, донецький Sinoptik. Сенсаційною як для Донбасу буде і театральна програма.

Логістика: 18 годин потягом чи сотні кілометрів по бездоріжжю?

Кілька слів про програму – і директор «Гогольфесту» Максим Демський зривається на наболіле. «Я сподіваюсь, усі розуміють дуже складну логістику. Це все-таки 800 кілометрів, це потяги, які їдуть 18 годин», – бідкається він.

Через складність дістатися до міста самі маріупольці називають своє місто «островом». Фанати «Гогольфесту» навіть пікетували органи «Укрзалізниці», вимагаючи скоротити час потягу в дорозі. У Фейсбуці активно функціонує група, члени якої навіть домоглися додаткових вагонів до вже існуючих потягів.

Я буду їхати, ви не повірите, в плацкарті туди
Максим Демський

«Я буду їхати, ви не повірите, в плацкарті туди, щоби ви просто розуміли. От така от ситуація», – говорить Максим Демський.

Кількість людей, які відвідають фестиваль на травневі – навіть для його організаторів – загадка. Як мінімум, вони розраховують на 5 –10 тисяч людей на наймасовіших концертах у Міському парку.

Максим Демський
Максим Демський

«А може бути фурор! – раптом говорить директор «Гогольфесту». – Я нагадаю, в Івано-Франківську був фестиваль «Гогольфесту» у 2016-му році (тепер – один із найпопулярніших в Україні фестивалів сучасного мистецтва PortoFranko – ред.). Там ситуація була така, що просто вибухнуло все! Воно розвалило все, від інфраструктури лише тирса валялася! Тому що реально вона не була здатна утримати 30 тисяч чоловік, які туди навалили. А Івано-Франківськ, вибачте мені, у 2016-му році був такий самий, як Маріуполь».

Чому Маріуполь?

«Це місто має потужний потенціал. Ми це зрозуміли одразу ж, коли Влад Троїцький (ідейний натхненник «Гогольфесту» – ред.) приїхав туди і зробив лекцію. Ми побачили там той актив, який дійсно цього хоче, і який дійсно готовий взяти у цьому участь», – говорить Максим Демський. А сам Влад Троїцький зазначав в інтерв'ю Радіо Донбас.Реалії, що визначальним був саме фінансовий фактор.

Маріуполь напередодні курортного сезону, травень 2017-го
Маріуполь напередодні курортного сезону, травень 2017-го

Цьогоріч, за словами організаторів, бюджет «Гогольфесту» вдвічі менший від минулорічного київського. Його третина – гроші американської неурядової організації USAID, третина – міської ради Маріуполя (мер міста – Вадим Бойченко, колишній топ-менеджер металургійного комбінату ім. Ілліча, що входить в кормпорацію «Метінвест» Ріната Ахметова – ред.), 15 % – гроші «Фонду розвитку Маріуполя» (наближена до мера Бойченка організація – ред.), решта ж – гроші від продажу квитків.

Цьогоріч виходимо на твердий «нуль». А минулого року навіть гонорарів не було
Максим Демський

«Цьогоріч ми виходимо на твердий «нуль», на відміну від минулого року. Тоді ані в адміністраторів, ані у виконавців навіть гонорарів не було»,– резюмує директор Гогольфесту Максим Демський.

Влад Троїцький під час «Гогольфесту» на арт-заводі «Платформа» в Києві, вересень 2016 року
Влад Троїцький під час «Гогольфесту» на арт-заводі «Платформа» в Києві, вересень 2016 року

Яка програма?

Це не якийсь захід для галочки, відпрацювати західний грант
Марко Галаневич

«Програма супернасичена. Це не так, якийсь захід для галочки, відпрацювати західний грант, – посміхається Марко Галаневич, учасник гурту ДахаБраха. – Це новий подих, нова енергія – цивілізаційна, культурна – в те індустріальне місто, яке ми всі знаємо і яке ми хочемо, щоби воно ставало кращим».

Марко Галаневич
Марко Галаневич

Хедлайнерами музичної сцени стануть етно-хаос гурт ДахаБраха (за словами Галаневича, Маріуполь стане найсхіднішим містом в Україні, де колись виступав гурт), литовська співачка Аліна Орлова, донецький рок-гурт Sinoptik, проект колишнього учасника «Океану Ельзи» Дмитра Шурова Pianoбой тощо. Усі концерти відбуватимуться ввечері у Міському саду міста. Вхід – вільний.

Театральна програма – смілива навіть для Києва. «20 театральних проектів, які будуть показані впродовж 5 днів на 5 локаціях», – описує амбіції «Гогольфесту» куратор театральной програми Андрій Палатний. Це і кінетична вистава «Але вітер» (де спілкування із глядачем відбуватиметься за допомогою струменів повітря), і перформенс «Червоне весілля» (за мотивами традиції «Червоного весілля» в Україні на початку 20 ст.), і – проїздом із Нью-Йорка до Нідерландів – нова опера Влада Троїцького IYOV, і навіть дитяча програма – для глядачів до 3 –х років. Для того, аби навчити маріупольців та гостей міста розуміти та аналізувати такі експертиментальні вистави – проводитимуться лекції.

Що далі?

Як і з фестивалем PortoFranko в Івано-Франківську, організатори сподіваються, що «Гогольфест» у Маріуполі заживе своїм життям. У цьому головна ідея проекту «Startup Гогольфест» – започаткувати нові місця для митців та мистецькі формації. Далі у «Гогольфесту» вже існують плани і «на після Донбасу».

Маріуполь
Маріуполь

У нас зараз два переговорні процеси – Вінниця та Ірпінь
Максим Демський

«У нас зараз два переговорні процеси, які потроху перетворюються на реальність, – говорить Максим Демський. – Це міста Вінниця та Ірпінь, у 20 кілометрах від Києва». За його словами, запропонували провести фестиваль у їхніх містах після Маріуполя самі чиновники цих міст. Більш детальні переговори почнуться у травні – коли «відгримить» фестиваль на узбережжі Азову.

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