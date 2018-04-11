Фестиваль кіно і урбаністики «86» оголосив свою програму

Фестиваль кіно та урбаністики «86» оголосив свою програму, яка складається з трьох частин – кіно, музика та урбаністика.

У рамках кінопрограми покажуть півтора десятки повнометражних фільмів з 13 країн світу, серед них – «Похвала Ніщо» сербського режисера Боріса Мітіча, кінопоема, де звучить саундтрек від Tiger Lillies та Pascal Comelade, а текст начитує співак Іґґі Поп, фільм «Метеори» турецького режисера Ґюрджана Кельтека.

Музична частина передбачає кілька вечірок з виступами гуртів. Як обіцяють організатори, у програмі – «спеціальний гість, геній-космонавт із Позняків».

У рамках урбаністичної програми учасники з семи країн проведуть мистецькі й урбаністичні дослідження.

Фестиваль «86» відбуватиметься вже вп’яте з 9 до 13 травня у Славутичі на Київщині.

Місто Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження працівників ЧАЕС/