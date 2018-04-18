Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Квітень 2018, Київ 17:29
Новини | Події

Фільм про Донбас отримав засновану Радою Європи премію

Кадр з фільму «Іній»

Створений за підтримки України фільм «Іній» отримав міжнародну премію «Права людини в кіно», яка заснована Рада Європи і вручається на Стамбульському міжнародному кінофестивалі з 2007-го року, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«Для мене як продюсера з українського боку ця нагорода є надзвичайно важливою, адже ми знімали цю стрічку в Україні, на прифронтовій території, зі справжніми солдатами, журналістами та людьми, які досі живуть там, в умовах війни», – сказала співпродюсерка картини Олена Єршова під час церемонії закриття фестивалю.

«Іній» розповідає про збройний конфлікт на Донбасі. Стрічка створена в копродукції України, Литви, Франції та Польщі. Сюжет розгортається навколо литовського волонтера, який їде в Україну передати гуманітарну допомогу і потрапляє на передову. Головну роль зіграв литовець Мантас Янчіаускас. Також у фільмі відзнялася французька акторка Ванесса Параді.

У Держкіно зазначають, що Стамбульський міжнародний кінофестиваль – це найважливіший турецький фестиваль, що має на меті заохочувати розвиток та просування якісних фільмів у Туреччині. Цьогорічний кінофестиваль тривав з 6 до 17 квітня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG