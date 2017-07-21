На Одеському кінофестивалі показали фільм із Ванессою Параді про війну на сході

22 липня стане відомо, хто переможе на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі – гран-прі визначатимуть глядачі, а кращу режисуру, акторську гру і кращий фільм буде визначати журі. Як і в минулі роки, боротьба буде в кількох номінаціях – українське кіно, міжнародна програма, короткий метр і європейська документалістика. Фаворитів тримають в секреті.

Цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі показують більше за сотню фільмів, але лише менше від половини з них беруть участь в якійсь номінації. 12 фільмів змагаються в міжнародній програмі, 6 – в національній і 8 – в документальній. У номінації «короткий метр» – 17 фільмів, усі українського виробництва.

За словами програмного директора Одеського міжнародного кінофестивалю Антельма Відо, українського кіно в програмі цього кінофестивалю все більше. При відборі оргкомітет фестивалю шукав такі фільми, де можна було чітко зрозуміти авторський погляд режисера на світ і суспільство.

Ми дуже радіємо, що зростає рівень українського кіно. Я б навіть сказав, що в цьому році в нас – рік українського кіно на Одеському кінофестивалі

«В конкурсних програмах, і особливо у національному конкурсі, ми дуже радіємо, що зростає рівень українського кіно. І глядачі це цінують. Я б навіть сказав, що в цьому році в нас – рік українського кіно на Одеському кінофестивалі. Але я нагадую, що головний суддя в цьому кінофестивалі – це глядач. Журі – це важливо, але гран-прі визначають глядачі», – заявив Відо.

Якщо у минулому році війні на сході України було присвячено кілька документальних проектів, то цього року в міжнародній конкурсній програмі демонстрували українсько-литовсько-французько-польський фільм «Іній». Сюжет фільму розкручується навколо литовського волонтера, який їде в Україну передати гуманітарну допомогу і потрапляє на передову. У війни немає наративу, там немає сюжету і може бути дуже нудно, говорили потім на прес-конференції люди зі знімальної групи. Зйомки проходили, в тому числі, в зоні АТО. І сьогодні головний актор, литовець Мантас Янчіаускас, каже, що йому дуже запам’ятались українські військові – тепер війна не відпускає.

Те, що ми побачили на війні, це було страшно

«Те, що ми побачили на війні, це було страшно. В нас стріляли, якось їхали в машині, а праворуч снайпери у тебе цілять. Коли ми потрапили на фронт, українські солдати прекрасно до нас віднеслись. Я полюбив цих людей. Коли вони спілкуються один з одним, то знають, що завтра хтось з них вже може загинути», – розповів актор свої враження.

На фронті знімальна група провела близько тижня. У фільмі більшість сюжету розвивається не на передовій, а під час переїзду з Литви до фронту. В епізодах знімаються західні журналісти, в тому числі француз Себастьян Гобер, який працював в зоні АТО, і французька акторка Ванесса Параді. Вона також грає журналістку.

У документальній програмі кінофестивалю 2 із 8 фільмів були зроблені українською командою. Це – «Головна роль» Сергія Буковського і «Війна химер» Анастасії і Марії Старожицьких.

Журі документальної програми очолює арт-директор фестивалю Docudays UA, режисер і сценарист Роман Бондарчук. Як член журі він не коментує власні уподобання і не робить загальних суджень стосовно рівня і тематики документального кіно на Одеському міжнародному фестивалі в цьому і минулому роках. Проте пояснює, в чому специфіка української школи документального кіно.

«В європейців наративність стоїть на першому місті, важлива структура, тобто, як має фільм починатися. Щоб на початку були основні персонажі заявлені, заявлена тема фільму. У нас таке структурне мислення абсолютно відсутнє, і в нас, наскільки я розумію, людей вчать робити такі рукописи поетичні. Це можна назвати хокку, можна назвати графоманією, можна назвати самовираженням, але, ну, це інша традиція», – розповідає Бондарчук.

Минулого року він презентував на Одеському кінофестивалі свою документальну стрічку «Українські шерифи», яку раніше висували від України на «Оскар».

Офіційне оголошення результатів Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 22 липня о 17.30 на церемонії закриття кінофестивалю в Одеському національному театрі опери і балету. На закритті фестивалю покажуть фільм «Вечірка» британського режисера Саллі Поттера – про політичні дискусії на світському рауті і їхні наслідки.