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21 Липень 2017, Київ 20:07
Суспільство

На Одеському кінофестивалі показали фільм із Ванессою Параді про війну на сході

Кадр з фільму «Іній»

22 липня стане відомо, хто переможе на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі – гран-прі визначатимуть глядачі, а кращу режисуру, акторську гру і кращий фільм буде визначати журі. Як і в минулі роки, боротьба буде в кількох номінаціях – українське кіно, міжнародна програма, короткий метр і європейська документалістика. Фаворитів тримають в секреті.

Цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі показують більше за сотню фільмів, але лише менше від половини з них беруть участь в якійсь номінації. 12 фільмів змагаються в міжнародній програмі, 6 – в національній і 8 – в документальній. У номінації «короткий метр» – 17 фільмів, усі українського виробництва.

За словами програмного директора Одеського міжнародного кінофестивалю Антельма Відо, українського кіно в програмі цього кінофестивалю все більше. При відборі оргкомітет фестивалю шукав такі фільми, де можна було чітко зрозуміти авторський погляд режисера на світ і суспільство.

Ми дуже радіємо, що зростає рівень українського кіно. Я б навіть сказав, що в цьому році в нас – рік українського кіно на Одеському кінофестивалі
Антельм Відо

«В конкурсних програмах, і особливо у національному конкурсі, ми дуже радіємо, що зростає рівень українського кіно. І глядачі це цінують. Я б навіть сказав, що в цьому році в нас – рік українського кіно на Одеському кінофестивалі. Але я нагадую, що головний суддя в цьому кінофестивалі – це глядач. Журі – це важливо, але гран-прі визначають глядачі», – заявив Відо.

Якщо у минулому році війні на сході України було присвячено кілька документальних проектів, то цього року в міжнародній конкурсній програмі демонстрували українсько-литовсько-французько-польський фільм «Іній». Сюжет фільму розкручується навколо литовського волонтера, який їде в Україну передати гуманітарну допомогу і потрапляє на передову. У війни немає наративу, там немає сюжету і може бути дуже нудно, говорили потім на прес-конференції люди зі знімальної групи. Зйомки проходили, в тому числі, в зоні АТО. І сьогодні головний актор, литовець Мантас Янчіаускас, каже, що йому дуже запам’ятались українські військові – тепер війна не відпускає.

Те, що ми побачили на війні, це було страшно
Мантас Янчіаускас

«Те, що ми побачили на війні, це було страшно. В нас стріляли, якось їхали в машині, а праворуч снайпери у тебе цілять. Коли ми потрапили на фронт, українські солдати прекрасно до нас віднеслись. Я полюбив цих людей. Коли вони спілкуються один з одним, то знають, що завтра хтось з них вже може загинути», – розповів актор свої враження.

На фронті знімальна група провела близько тижня. У фільмі більшість сюжету розвивається не на передовій, а під час переїзду з Литви до фронту. В епізодах знімаються західні журналісти, в тому числі француз Себастьян Гобер, який працював в зоні АТО, і французька акторка Ванесса Параді. Вона також грає журналістку.

У документальній програмі кінофестивалю 2 із 8 фільмів були зроблені українською командою. Це – «Головна роль» Сергія Буковського і «Війна химер» Анастасії і Марії Старожицьких.

Журі документальної програми очолює арт-директор фестивалю Docudays UA, режисер і сценарист Роман Бондарчук. Як член журі він не коментує власні уподобання і не робить загальних суджень стосовно рівня і тематики документального кіно на Одеському міжнародному фестивалі в цьому і минулому роках. Проте пояснює, в чому специфіка української школи документального кіно.

Роман Бондарчук
Роман Бондарчук

«В європейців наративність стоїть на першому місті, важлива структура, тобто, як має фільм починатися. Щоб на початку були основні персонажі заявлені, заявлена тема фільму. У нас таке структурне мислення абсолютно відсутнє, і в нас, наскільки я розумію, людей вчать робити такі рукописи поетичні. Це можна назвати хокку, можна назвати графоманією, можна назвати самовираженням, але, ну, це інша традиція», – розповідає Бондарчук.

Минулого року він презентував на Одеському кінофестивалі свою документальну стрічку «Українські шерифи», яку раніше висували від України на «Оскар».

Офіційне оголошення результатів Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 22 липня о 17.30 на церемонії закриття кінофестивалю в Одеському національному театрі опери і балету. На закритті фестивалю покажуть фільм «Вечірка» британського режисера Саллі Поттера – про політичні дискусії на світському рауті і їхні наслідки.

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