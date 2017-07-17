(Друкуємо мовою оригіналу)

«Вот так мы впервые за 25 лет сломали Украину», – говорит один из главных героев документального фильма «Школа №3». Украинская премьера фильма о жизни школьников из прифронтовой Николаевки состоялась на 8-м Одесском международном кинофестивале. Весной фильм выиграл одну из номинаций одного из главных фестивалей планет – «Берлинале». Осенью фильм должен выйти во всеукраинский прокат.

Двухчасовой фильм основан на одном из документальных спектаклей «Театра переселенца». Театральная версия называлась «Моя Николаевка», спектакли проходили в Киеве, Львове и других городах Украины. Пронзительные истории десятка подростков о том, как переживали войну, что потеряли и как война повлияла на их жизнь.

Над спектаклем работать начали три года назад и сейчас на сцене его уже не увидеть. По словам руководителя театра Натальи Ворожбит, постановка уже выполнила свою роль – подростки выговорились.

«Мы поняли, что он закрыт, когда на Docudays ребята начали рассказывать свои монологи, и я увидела, что они уже играют. Не переживают эти истории по-настоящему, что они их проговорили и прожили. Одна из функций документального театра – помочь избавиться от травм. Дойти до состояния, когда ты говоришь и ничего не чувствуешь», – рассказывает Ворожбит.

Фильм – примерно вдвое дольше театральной постановки: кроме рассказов школьников, режиссер Лиза Смит и оператор Кристина Лизогуб показали зрителям небольшие зарисовки о быте молодых жителей небольшого города. Видео-исповеди школьников сняли на видео практически сразу, в декабре 2014-го – январе 2015 года, когда волонтеры впервые приехали в школу. Ради остального материала съемочная группа ездила в Николаевку еще много раз на протяжении двух дет и закончили зимой 2016 года. Монтаж фильма длился еще 7 месяцев. Мы хотели, чтобы школьники не замечали камеру и при этом обращались прямо к зрителю, говорит режиссер Лиза Смит.

Очень интересно было работать с пространством школы. Это постсоветское пространство школы, которое ребята оживляли

«Очень интересно было работать с пространством школы. Это постсоветское пространство школы, которое ребята оживляли. Получилось главное для меня – ощущение от них, как от живых подростков. Это могли бы быть лица жителей Одессы, Киева, любого другого города. Это было моей личной задачей при монтаже фильма», – рассказала она и добачила: чтобы стать своими, они вместе пили вино на ступеньках школы, вместе гуляли, вместе прыгали в речку.

Документальный фильм изменил жизнь

Реальные судьбы школьников разошлись: некоторые остались в родной Николаевке, некоторые уехали поступать в Киев. Профессиональную творческую карьеру выбрала как минимум одна из участниц Алина Коберник. Почти все говорят: «этот фильм изменил нашу жизнь». Но смотреть на себя на экран до сих пор трудно, говорит один из участников Александр Бабаков. До сих пор плачу, шутит он.

«Лиза успела зацепить этот момент, именно чтобы все было живым. Спектакль шел год-два, а потом его прекратили. А Лиза сняла то самое начало, когда мы только один раз проговорили наши планы и все. И она сразу – давайте сюда, будем делать», – вспоминает он события зимы 2015 года.

Вместе с Лизой Смит над фильмом работал режиссер спектакля «Моя Николаевка Георг Жено, который помогал ей превращать спектакль в фильм. В конце зимы 2017 года фильм получил гран-при программы «generation» на Берлинском международном кинофестивале. В этой номинации фильмы соревнуются за то, в каком фильме лучше будет представлен срез поколения. Вся съемочная группа, кроме режиссера, ездила в Берлин, где, получая приз, развернули на сцене флаг Украины. Это было очень трогательно, вспоминают подростки.

В Одессе фильм также произвел большое впечатление на зрителей. Среди них были и переселенцы, в том числе преподаватель из Луганска. С началом войны из-за страха перед пророссийскими боевиками ей пришлось покинуть родной город. Главное достижение как фильма, так и театра не столько художественное, считает она, а в том, что он подтолкнул молодых еще жителей восточной Украины не сидеть на месте, открыл для них мир.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)