Чи прозорі міста в Україні?

Аліна Кобенко

4 міста України – Маріуполь, Мелітополь, Сєвєродонецьк та Ірпінь – разом з українським відділенням глобальної мережі Transparency International протягом 8 місяців проводили роботу з упровадження прозорості в своїх містах.

Представники міських рад, активісти та журналісти міст працювали спільно задля підвищення показників у рейтингу прозорості 100 міст України. Ціль рейтингу – зменшити можливості прояву корупції на місцях, підвищити доступ громадян до послуг та можливість впливати на процес формування політики, мотивувати та підтримувати українські міста на шляху до прозорості та підзвітності.

Рейтинг складається на основі показників у 13 сферах впливу міської ради і включає в себе оцінювання по 91 показнику. Рейтинг ґрунтується на даних, отриманих із таких джерел: інформація у відкритому доступі на офіційних сайтах міських рад, відповіді на інформаційні запити, інтернет-статистика, скарги громадян, рішення суду, відомості в авторитетних засобах масової інформації, публічні документи від громадських організацій та депутатів місцевих рад, аналітичний висновок команди дослідників, перевірка відповідності стандартам про набори відкритих даних.

У наших «піддослідних» містах ми обрали чотири сфери впливу, що набрали найменшу кількість балів: Житлова політика, Землекористування та будівельна політика, Освіта та сфера Соціальних послуг і спробували з’ясувати що можуть зробити міста, щоб покращити ситуацію.

МЕЛІТОПОЛЬ

Місце в рейтингу до проведення моніторингу: 52, отримало 29.2 бала.

Поточний стан: 18 місце, 41.73 бала

Місто Мелітополь від початку проекту проявило посередні результати, отримавши не більше від половини балів по всіх 13 показниках. На сьогодні у місті створена робоча група з підвищення прозорості міста, проводяться зустрічі зі структурними підрозділами та розпорядниками. Наразі місто значно покращило показники прозорості в кожній зі сфер, окрім Житлової, в якій досі має 0 балів.

Загалом, по Україні показник Житлова політика є чи не найкритичнішим. Як видно з карти, лише 2 міста зі 100 мають більше ніж 60% балів за прозорість (марковані зеленим кольором). Житлова сфера є найзакритішою з усіх сфер: 65 українських міст зі 100 найбільших отримали 0 балів за прозорість.

Що означає цей показник?

Оцінюється наявність онлайн-послуг у сфері житла, а також відкритість комісії з житлових питань.

Ситуація в місті

Мелітополь отримав у сфері Житлової політики 0 із 7 можливих балів.

Вимірявши прозорість у Мелітополі, аналітики прийшли до наступного висновку, що зрушити з позначки в 0 балів можливо, зробивши наступне:

Запровадити систему електронної реєстрації заяв на житло та онлайн-черги, що дозволяє заявникам відслідковувати їхній статус, а також онлайн-чергу на ремонт житлових будинків;

Оновити інформацію про житлові приміщення, які перебувають у власності громади та надати доступ до цієї інформації. Йдеться про загальну кількість орендованих, вільних житлових приміщень, кімнат в гуртожитках;

Надати відомості про критерії розподілу житла серед мешканців міста.

Водночас місто Мелітополь заслуговує на похвалу: за час реалізації проекту місто покращило показники прозорості і перебралося з 52 на 18 місце, підвищивши кількість балів на 12,5. Зокрема, в Соціальній сфері отримавши майже половину від максимальної кількості балів, а зовсім нещодавно мало 0.

СЄВЄРОДОНЕЦЬК

Місце в рейтингу до проведення моніторингу: 73, отримало 22.46 бала.

Поточний стан: 57 місце, 28.93 бала

Прозорість міста Сєвєродонецьк ми вимірюємо вже не вперше. Воно потрапило до нашого пілотного вимірювання – з того часу ситуація, на жаль, не змінилась кардинально: місто покращило свої показники на 6 балів зі 100, має менше від одного бала за три сфери відповідальності місцевої влади. 1 бал, зокрема, додався за сферу Освіти.

Загалом по Україні ситуація в сфері прозорості сфери Освіти є не надто райдужною – за загальним підсумком, ця сфера є лише на 27,55% прозорою.

Половина міст марковані червоним – це означає, що в них ситуація критична.

Що означає цей показник?

Оцінюється наявність онлайн-можливостей (запис до школи чи дитсадку онлайн), наявність форми відкритого розподілу місць у закладах освіти.

Ситуація в місті

Сєвєродонецьк має 1 бал із 7 можливих за сферу Освіти.

Для того, щоб покращити свої показники, місту потрібно зробити лише 3 простих кроки:

Використовувати форму відкритого розподілу місць (відкрита черга, реєстрація, лотерея, випадковий вибір тощо), як основний метод розподілу місць у дитячих дошкільних закладах.

Розмістити на офіційному сайті правила прийому дітей до дитячих дошкільних закладів.

Забезпечити на офіційному веб-сайті можливість подати онлайн-заяву на отримання місця в закладах освіти (садочки, школи тощо), а також інструмент, що дозволяє заявникам відстежувати їхній статус та перевіряти списки очікування онлайн.

Сєвєродонецьк нещодавно переміг у конкурсі субгрантів Transparency International Україна, тож є надія на зміни на краще.

МАРІУПОЛЬ

Місце в рейтингу до проведення моніторингу: 57, отримало 28,05 бала.

Поточний стан: 2 місце, 61.72 бала

Не зважаючи на те, що місто є рекордсменом у нашому рейтингу, перестрибнувши за декілька місяців із 57 на 2 місце, сфера Соціальних послуг у ньому є посередньою, що, в цілому, характеризує стан речей по Україні загалом.

Як можна побачити з карти, 7 міст зі 100 марковані зеленим кольором, що означає, що ці міста отримали понад 60% балів за прозорість соціальної сфери. Більшість же міст марковані червоним – тут ситуація критична і необхідно терміново вирішувати питання прозорості. Маріуполь у числі тих, хто отримав рівно половину балів за цей показник.

Що означає цей показник?

Оцінюється наявність онлайн-можливостей (запису онлайн для отримання соціальних послуг), доступність інформації про центри, які надають соціальні послуги тощо.

Ситуація в місті

У цілому в Маріуполі прозорість сфери Соціальних послуг оцінюється в 2 бали з 4 можливих.

Ми отримали наступний висновок аналітиків, що для того, щоб стати відкритим та отримати максимальну кількість балів за показником Соціальні послуги місту рекомендується:

зробити доступною послугу онлайн-запису на отримання послуги та відслідковування заявки;

розмістити інформацію про вакансії у кожній з установ. При цьому оголошення не мають нести дискримінаційний характер (за статтю, віком чи інвалідністю).

Маріуполь місто рекордсмен, яке більш ніж удвічі збільшило кількість балів за прозорість, тож чекаємо на максимальний бал вже скоро і в сфері Соціальних послуг.

ІРПІНЬ

Місце в рейтингу до проведення моніторингу: 75, отримало 22.13 бала.

Поточний стан: 69 місце, 25.63 бала

Ірпінь на днях зрушив з мертвої точки, почавши впроваджувати рекомендації перемістився з 75 на 69 місце. Відзначимо, що до того, як почати впроваджувати рекомендації, місто змістилося на одну позицію вниз через свою бездіяльність. Ірпінь поки що не виконав рекомендацій у низці сфер впливу місцевої влади, зокрема щодо Землекористування та будівельної політики.

Загалом по Україні ситуація в сфері прозорості сфери Землекористування та будівельної політики є порівняно непоганою – 34% прозорості сфери, якщо порівнювати з «найпрозорішою» Доступ та участь – 46,41%.

Що означає цей показник?

Оцінюється прозорість в оприлюдненні документів щодо використання земель, прозорість роботи земельної комісії.

Ситуація в місті

Ірпінь має показники нижче від середнього – 14% прозорості. Місто не виконало поки що жодну з рекомендацій експертів та аналітиків Transparency International, а саме:

Опублікувати перелік вільних земельних ділянок та пропозицій для інвесторів на сайті міськради;

Зробити можливим реєстрацію дозволів на встановлення МАФів та терас онлайн;

Оприлюднити на офіційному веб-сайті документи (форми, зразки, заяви, інструкції тощо), які необхідно подати, щоб оформити оренду земельної ділянки, здійснити приватизацію чи будь-яку іншу операцію.

Проводити публічні конкурси, щодо відчуження земельних ділянок власності громади.

Із позитивних моментів – в Ірпінській міській раді є відповідальна людина, яка зв’язується з представниками відділів і надає їм рекомендації, які необхідно втілити та контролює їхнє втілення.

Замість висновків

4 міста України, що 8 місяців тому перебували серед аутсайдерів у Рейтингу прозорості міст, наразі не надто радують змінами, якщо не рахувати Маріуполь, який вирвався в п’ятірку лідерів, однак все одно має сфери, в яких варто підтягнути позиції; Мелітополь теж починає впроваджувати рекомендації і це дає плоди: місто перемістилось з 52 на 18 місце; Сєвєродонецьк хоч і отримав +6 балів у Рейтингу прозорості, проте ситуація в місті залишається критичною, та місто Ірпінь, що покращило свої показники лише на 3 бали за 8 місяців.

4 сфери відповідальності місцевої влади, що є одними з найнепрозоріших в Україні і в яких змін майже не сталося. Тобто сфери Житлової політики, Землекористування та будівельної політики, Освіти та Соціальних послуг є закритими для містян, інвесторів, громадськості.

Рейтинг прозорості 100 міст України – це реальна можливість зменшити можливості прояву корупції на місцях та підвищити доступ громадян до послуг. І дуже шкода, що не всі міста ще не усвідомили, що лише прозорій владі може довіряти громада, а отже й голосувати за неї на наступних виборах. І лише прозорій владі довірятимуть інвестори, які готові принести місту прибутки.

(Проект «Зроби місто прозорим, бери участь у врядуванні» виконується Transparency International Україна у співпраці з Центром демократії та верховенства права в рамках проекту «Посилення коаліції РПР», який впроваджується за підтримки Європейського союзу.)

Аліна Кобенко – менеджер з комунікацій в Transparency International

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції