E-влада на місцях: боротьба з корупцією та зростання економіки

Київ – 18 міст України взяли участь у цьогорічному конкурсі «Відкриті дані для міста», переможцями визнані Житомир, Івано-Франківськ і Кропивницький. Відтак у цих містах запрацюють портали з відкритою інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування, використання місцевих бюджетів, комунальні послуги тощо. Конкурс у рамках проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» підтримують Агентство США з міжнародного розвитку та Державне агентство з питань електронного урядування України: їхні фахівці вважають, що робота е-урядів на місцях дозволить знизити рівень корупції і дозволить залучити інвестиції у місцеву економіку.

Якщо ви збираєтесь до Вінниці або Чернівців, які перемогли у конкурсі «Відкриті дані для міста» минулого року, зазирніть на міські портали, щоб заздалегідь ознайомитися з розкладом міського транспорту, дізнатись про культурні події, які на час вашої мандрівки відбудуться у цих містах.

Цього року такі портали запускають міські ради та мерії Житомира, Івано-Франківська, Кропивницького.

Заступник Житомирського міського голови Світлана Ольшанська каже, що незабаром у відкритому доступі громада дізнається, на які проекти влада витрачає податки та бюджет міста, як проходить медична реформа, коли та як довго ремонтуватимуть приміщення шкіл тощо.

Це зробить нас більш відкритими і полегшить співпрацю з громадою

«Ми плануємо створити портал відкритих даних на сайті Житомирської міськради, структурувати документи, зробити інформацію про життя міста доступною для всіх. Я думаю, це зробить нас більш відкритими і полегшить співпрацю з громадою», – зазначила Ольшанська.

Для Івано-Франківська важливо відкрити інформацію про перспективні напрямки економіки, щоб залучати до їхнього втілення інвесторів, завдяки чому можна говорити про розвиток самого міста. Про це розповів заступник керуючого справами міської ради Андрій Лис.

Розкриття публічних даних підвищує рівень контролю з боку громади за діяльністю влади, спрощує доступ до необхідної інформації чи послуг

«Відкриття даних актуальне не тільки для реформи децентралізації. Розкриття публічних даних підвищує рівень контролю з боку громади за діяльністю влади, спрощує містянам і гостям міста доступ до необхідної інформації чи послуг, а потенційним інвесторам підказує, куди варто вкладати кошти. Ми створюємо систему відкритих даних, щоб ефективніше управляти містом та покращити життя наших мешканців», – пояснив Лис.

У Кропивницькому сподіваються, що відкриття порталу з публічними даними стимулюватиме чиновників більш активно та якісно відстоювати інтереси городян, співпрацювати з місцевою громадою, а громаду – активніше брати участь у житті міста. Як пояснив міський голова Кропивницького Андрій Райкович, «попит на відкриті дані зростає, бо такий формат стимулює чиновників до якісних управлінських рішень».

Суспільство вимагає максимально доступного публічного інформаційного ресурсу про діяльність усіх структур місцевого самоврядування

«Е-дані, які ми відкриваємо, можна вважати інструментом для приваблення інвесторів. Крім того, вже зрозуміло: суспільство вимагає максимально доступного публічного інформаційного ресурсу про діяльність усіх структур місцевого самоврядування», – зазначив Райкович.

Запуск електронного самоврядування на місцях, який дозволить прозоро використовувати бюджетні кошти, сприятиме зменшенню рівня корупції та ефективному використанню коштів на місцях, вважають фахівці.

Адже на сьогодні не всі громади навчились ефективно використовувати «грошопад», про що заявив президент Петро Порошенко на розширеній урядовій нараді з питань децентралізації 5 квітня.

Е-влада: як розпочати процес?

Виграш у конкурсі «Відкриті дані для міста» дозволяє переможцям залучити технічні та фінансові ресурси Агентства США з міжнародного розвитку (програма «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах») та українського Держагентства з питань електронного урядування. У рамках програми у містах-переможцях буде проведено, серед іншого, аудит наявних даних та визначення переліку пріоритетних наборів даних у містах. Після цього створюється портал з відкритими міськими даними.

Кошти на здійснення проектів та експертизу від найкращих українських фахівців з відкритих даних містам-переможцям надає програма USAID/UK «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», про що повідомив її керівник Петро Матіяшек.

«Керівники міст-переможців продемонстрували готовність до відкритості, системний підхід і мотивацію працювати у напрямку розкриття даних. Цей пілотний проект – важливий крок до забезпечення міських громад доступом до важливої інформації, тож можна говорити про те, що його здійснення підвищить рівень довіри між місцевою владою та громадянами», – наголосив Матіяшек.

Отже, насамперед місцева влада повинна виявити, які саме дані містяться в її розпорядженні, якою інформацією володіють виконавчі органи та комунальні підприємства міста. Після цього місцеві чиновники консультуються з громадою – щоб визначити, що цікавить містян, яка інформація для них найбільш важлива та актуальна. Далі чиновники й городяни визначають найбільш зручні та зрозумілі формати ля подачі цих даних та інформації, пояснюють у Держагентстві з питань електронного урядування.

Розвиток відкритих даних на місцевому рівні може дати найбільший ефект

«Розвиток відкритих даних на місцевому рівні може дати найбільший ефект, запуск міських порталів з відкритими даними ми вважаємо ключовим завданням на поточний рік. Хоча сфера відкриття даних розвивається в Україні з 2015 року», – каже заступник голови агентства Олексій Вискуб.

За його словами, відкриття порталів з відкритими даними дозволяє українським містам долучатись до Міжнародної хартії відкритих даних та отримання міжнародної експертної допомоги.