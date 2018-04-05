Три українські міста відкриють дані про міські бюджети та сервіси

Житомир, Івано-Франківськ і Кропивницький виграли конкурс «Відкриті дані для міста» серед 18 міст України. Вони візьмуть участь у пілотному проекті з відкриття даних про міські бюджети, послуги та управління. Представники влади цих міст 5 квітня в Києві підписали відповідний меморандум з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Держагентством з питань електронного урядування України.

«Громади цих трьох міст зробили великий стрибок уперед: це те, що, зокрема, потрібно інвесторам. Вони всі досліджують, куди можуть увійти, тож наявність таких даних – надзвичайно важлива для економічного розвитку цих трьох громад», – наголосив керівник проекту USAID/UK «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» Петро Матіяшек.

У процесі здійснення проекту також будуть перевірені дані, які є в розпорядженні міських рад, їх виконавчих органів, комунальних підприємств тощо, зазначив Матіяшек.

Заступник голови Держагентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб повідомив, що в контексті децентралізації одним з ключових завдань у 2018 році є відкриття даних щодо управління та використання місцевих бюджетів на місцях. На сьогодні, за словами Вискуба, участь українських міст у проекті дозволила розмістити у відкритому доступі важливу для містян інформацію.

Минулого року переможцями проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» стали Вінниця і Чернівці.