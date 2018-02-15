(Друкуємо мовою оригіналу)

В этом году, с 27 апреля по 1 мая впервые международный фестиваль театра, музыки, кино, литературы и визуального искусства «ГогольFest» пройдет в Мариуполе. Зачем крупному фестивалю провинциальный город на Донбассе? Связаны ли тут политика и искусство? И насколько на Донбассе велик спрос на современное искусство? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал основатель и идеолог фестиваля «ГогольFest», театральный режиссер Влад Троицкий.

– Влад, как появилась идея провести фестиваль на Донбассе? Это будет одиннадцатый фестиваль, в прошлом году вы говорили, что десятый фестиваль может стать последним.

– Было непонятно где проводить фестиваль в Киеве, были вопросы с ресурсами. Мы приняли решение, что десять лет простояли, была зона подвига и уже хватит. И тут был звонок из Мариуполя, с предложением провести фестиваль там. Я сначала отнесся с недоумением, а потом подумал, почему бы и нет.

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У меня появилось поразительное чувство, что в Мариуполе больше надежды, больше драйва, чем в Киеве

Макс Демский, директор фестиваля поехал туда, потом я поехал и встретился с мэром, увидел культурный актив города. И вдруг у меня появилось поразительное чувство, что в Мариуполе больше надежды, больше драйва, чем в Киеве.

– А с чем это было связано? Такое ощущение появилось после вашей поездки?

– Во время поездки. Наверное, потому что линия фронта близко. Мне оказалось, что из-за этого люди больше ценят само чувство жизни. И жажда не просто жизни, а дерзать, делать что-то новое. Не выживать, а жить.

Культура как необходимая надстройка, что нас формирует как людей и позволяет себя маркировать, кто мы есть. Это было удивительное переживание. Хотя у нас уже был опыт франшизы «Porto Franko ГогольFest» во Франковске. Там родилось продолжение этой истории, сейчас это уже самостоятельный фестиваль.

Когда я разговаривал с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, рассказал ему историю города Бильбао в Испании. Это маленький городок, который был депрессивным районом, промышленность упала, была безработица. И как-то мэр города решил потратить пол городского бюджета и построить центр современного искусства. Сейчас Бильбао стал туристическим центром, произошел рассвет этого города. И мэр Мариуполя сказал, что давайте что-нибудь такое попробуем.

– Звонок изначально был от мэра?

– Нет. Так же как и во Франковске, есть активисты, мэр, оппозиция мэру, которым небезразлична судьба города. Культура, это как раз то пространство, которое позволяет созидать не конкурируя. При том, важно, что это не просто приехала команда «ГогольFest», но очень активно включаются местные кадры, которые начинают этим жить. Если нам удастся сгенерировать такую историю, чтобы она была не только во время фестиваля этих пяти дней, но и будет генерировать культурный продукт. Одновременно мы затачиваем, чтобы это были коллаборационные проекты не только внутри Украины, но и с европейскими странами.

Первое название, которое родилось было связано з границей, линией разграничения. Но сами мариупольчане сказали, что не хочется продолжать тему войны. Хочется зарядить, что Мариуполь курортный город. Он на самом деле красивый, есть интересная архитектура. В итоге мы предложили название «ГогольFest Startup», как бы переосмысление города, место рекреации, где можно отдохнуть и встретиться с чем-то новым.

– Влад, в прошлом году вы говорили, что следующий фестиваль может не состояться из-за финансовых проблем. Каким будет бюджет этого фестиваля, и откуда берутся деньги?

– Это проза жизни. В этом году в Мариуполе все будет скромнее, но будет насыщенная яркая программа. Будут европейские звезды.

– А например?

– Уже есть точно договор со швейцарской, польской, израильской, немецкой музыкальными группами. Будет Dakh Daughters и «ДахаБраха». Так совпало, что в это время они не за рубежом. Будут представлены новые программы, которые Мариуполь чуть ли не первый услышит в Украине.

Будет «Новая опера». Мы вернулись только из Нью-Йорка, американские критики назвали это самым неожиданным событием на фестивале. Будет новый проект «ЦеШо», кукольное кабаре.

Нельзя строить стратегию и тактику своей жизни на войне, потому что тогда она бесконечна

Что касается бюджетов, будет паритетная история. Есть деньги местных меценатов, американский фонд, который поддерживает культурные проекты на территории Донбасса и есть деньги города. Возникает вопрос, который мне часто задавали в 2014 году, как можно проводить фестиваль, когда война. Я понимаю, с одной стороны, справедливость таких вопросов, с другой стороны, я для себя отвечаю так: если мы не формируем будущее, а культура это будущее, если нет образа завтрашней Украины, нет созидательной энергии, то на самом деле ты не выживаешь, а умираешь. Нельзя строить стратегию и тактику своей жизни на войне, потому что тогда она бесконечна.

– Вы поехали в Мариуполь, потому что позвали или вам интересно? Есть ли какой-то особый смысл в том, что фестиваль именно на Донбассе?

Если Мариуполь сумеет преобразоваться, я чувствую в нем потенциал, стать в какой-то степени символом современного украинского Донбасса

– Я думаю, что это стратегически важно. Если Мариуполь сумеет преобразоваться, я чувствую в нем потенциал, стать в какой-то степени символом современного украинского Донбасса.

Мариуполь был всегда в тени Донецка, а сейчас, волей не волей, это центр Донбасса на подконтрольной территории. Амбиции мариупольчан такие, что они хотят не просто номинально быть крупнейшим городом, но и сгенерировать новые смыслы. Фестиваль может стать катализатором и модератором этого процесса развития.

– Жители Мариуполя называли свой город островом. Как вы будете решать эту проблему? Будете ли привлекать людей? Из того же Киева поезд идет 19 часов, второй 17 часов.

– Там идет ремонт каких-то дорог. От Запорожья три часа езды на автомобиле. В принципе, из Запорожья и Днепра будет достаточно легко приезжать на фестиваль.

Это море. Можно приехать на море, пройти по берегу, побыть на солнышке и открыть для себя новый мир

Это море. Можно приехать на море, пройти по берегу, побыть на солнышке и открыть для себя новый мир.

– Касательно современного искусства, в городе Счастье ставили спектакль, но не дали его доиграть, потому что жителям хотелось больше позитива. Не боитесь такой реакции?

– Можно ставить искусство провокационное, и очень легко продуцировать негатив. Мне больше интересно, как режиссеру, ставить вопросы. Они не простые. Но дальше возникает вопрос, может ли человек собраться, обратиться к своему сердцу, к своему духу, объединиться с другими.

Мы пытаемся сформировать программу именно на посыле. Это вопрос не только к жителям Мариуполя, а к нам самим. Мы каждый день должны решать этот вопрос, со своей жизнью, своим миром, кто мы, что такое наша страна, город, семья, дети, любовь.

Мы ставили спектакль в Кропивницком, в Харькове, во Львове, Франковске. Публика совершенно разная. Но это искренний посыл. Мы не хотим никого шокировать, мы задаем вопросы. Вопрос настолько человечен, ведь люди по сути одинаковые. У всех есть понятие любви, ответственности за свою жизнь, жизнь своих детей.

– Сейчас идет подготовка к фестивалю. Есть ли информация о локациях, где все будет происходить и на сколько людей рассчитано?

– Будут локации на открытом воздухе, на площадях, где будет музыка, концерты, большое открытие. Может быть будет элемент открытия французской весны.

Будет локация драмтеатр, дом культуры и две независимых площадки, забыл название. Там будут перформансы, лекции, спектакли, кино.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)