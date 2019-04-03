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До 2014 года Донбасс не мог похвастаться историческими, театральными и культурными фестивалями. Но теперь на свободной части Донецкой и Луганской областей их все больше. Организаторы отмечают, что в прифронтовых городах особая атмосфера, и есть спрос со стороны жителей на такие мероприятия. Радио Донбасс.Реалии вспомнило самые яркие фестивали, которые прошли за это время на востоке Украины.

Найти вдохновение и мотивацию

Выставки современных художников, новые театральные постановки, концерты известных украинских и зарубежных артистов – это арт-фестиваль «Гогольfest». В этом году он снова пройдет в Мариуполе. Уже 26 апреля город у моря превратится в главную арт-локацию Украины. Второй год подряд организаторы планируют удивлять жителей Мариуполя, и в этот раз один из сюрпризов – это опера на судоремонтном заводе. Программу обещают насыщенную, а главное – каждый найдет то, что его вдохновляет!

​Посмотреть кино под открытым небом

В 20 км от войны, в городе Счастье, в рамках молодежного фестиваля «32 мая» в кинотеатре под открытым небом показывали социальные юношеские фильмы. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к нарушению прав детей-сирот и беженцев. Также для детей проводился «уличный университет», где рассказывали о том, как правильно сортировать мусор, общаться со взрослыми, делать свои исторические открытия.

Фестиваль проводится ежегодно и каждый раз, по мнению организаторов, «ближе к дому». До 2014 года мероприятие проходило в Луганске, но из-за оккупации города фестиваль стал «кочевать». В прошлом году в Счастье организаторы специально к фестивалю отреставрировали заброшенную танцплощадку, где 30 лет назад проводились дискотеки.

Разукрасить свой город

Фестиваль «Кольоровий схід» прошел в 5 городах Луганской области – Беловодск, Северодонецк, Старобельск, Рубежное и Троицкое. Под руководством известных стрит-художников здесь прошли мастер-классы, во время которых желающие могли помочь нарисовать муралы на стенах домов. А у тех, кто не смог присоединиться к уличному рисованию, все равно была возможность почувствовать себя повелителем цвета – принять участие в празднике красок Холи, во время которого можно, обсыпаясь красками, разрисовать одежду, волосы и лицо всех гостей мероприятия. Вечером – дискотека от известных ди-джеев Украины и концерт группы «Тартак».

Спеть украинскую песню

Старейший музыкальный фестиваль «Червона Рута» в 2017 году прошел в Мариуполе, хотя и был под угрозой срыва, потому что конкурсанты боялись ехать в прифронтовую зону. И все же 350 молодых исполнителей со всей Украины боролись за звание лучших, исполняя украинские народные песни, оригинальные каверы песен Владимира Ивасюка, современные, экспериментальные и бардовские песни.

Насладиться спектаклями театров со всей Украины

Всеукраинский фестиваль театрального искусства «СвітОгляд» в 2018 году длился целую неделю, за это время в Северодонецке свои спектакли показали 12 театров из разных уголков Украины. Программа фестиваля включала в себя практически все основные театральные жанры, а кроме того моноспектакли и даже пластический перформанс. Северодончане смогли посмотреть и украинские произведения в новаторской постановке, и даже пьесы современных авторов.

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Изучить украинскую культуру

Фестиваль «З країни в Україну» уже 5 лет путешествует городами Донбасса, чтобы популяризировать украинскую культуру. За это время охватили более 50 населенных пунктов востока. Главная цель – построить диалог между центром и периферией и доказать, что только сами люди могут изменить свои города и Украину. В программе фестиваля – мастер-классы народных ремесел, фотосушка неизвестных уголков Украины, кинопоказы украинских фильмов, лекции для взрослых и детей.

​Окунуться в историю

«Дикое поле» – это реконструкция исторических эпох Украины: от скифов до современности. Эксперты рассказывают про быт украинцев разных времен, повара готовят национальные блюда прошлых столетий, а также здесь проходят показательные выступления украинского казачества. Интересно, что место проведения – село Назаровка (Донецкая область) выбрано не случайно, именно здесь украинские войска бились с монголо-татарами в 1223 году. Одна из целей фестиваля, по мнению организаторов, напомнить, что в тяжелые времена весь народ должен объединяться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)