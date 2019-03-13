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Нильсен проведет вас по городу. В Мариуполе создали первый туристический пешеходный маршрут – от железнодорожного вокзала до исторического центра города. Авторы проекта надеются, что маршрут привлечет внимание к истории города, его уникальным зданиям и архитектурным достопримечательностям. Маршрут разработали в октябре, а недавно установили специальные бронзовые путеводители – шесть мини-скульптур архитектора Виктора Нильсена. Радио Донбасс.Реалии прошлось по местам, на которые указывает Нильсен.

Знакомство с любым городом начинается с вокзала. Это то место, которое никогда не бывает безлюдным. Недавно на Мариупольском вокзале появился еще один весьма интересный пассажир. Он никуда не торопится, сидит на чемоданчике, встречает и провожает всех, кто приехал в город или уезжает из него. Это первая из шести скульптур, установленная в городе на туристическом маршруте.

«Основной нашей целью является привлечение внимания к историческим зданиям города, большинство из которых сейчас в неудовлетворительном состоянии. Если люди будут там ходить, гулять, если там будет проходить какой-то туристический маршрут, то эти здания, мы надеемся, в ближайшее время наполнятся новой жизнью, будут реконструированы и наполнятся новыми смыслами.

Чтобы как-то украсить, обозначить этот маршрут, сделать его более привлекательным и необычным, мы его наполним мини-скульптурами, в основе которых – личность Виктора Нильсена и который будет встречать гостей маршрута», – рассказала на презентации проекта представитель отдела туризма городского совета Виктория Давва.

Виктор Александрович Нильсен – городской архитектор, гласный мариупольской городской думы, (так до революции назывался депутат – ред.) и автор нескольких зданий и сооружений в Мариуполе, сохранившихся до наших дней. Среди них водонапорная башня, ставшая визиткой города, и здание Мариупольского государственного технического университета.

Изготовление маленьких указателей длилось более двух месяцев. Все фигурки – совместная работа творческой команды «Вежи», нового креативного пространства в Мариуполе, мариупольского отдела туризма и киевской художественной мастерской «Икона стиля».

Расстояние между скульптурами небольшое, всего 250 метров. Это сделано для того, чтобы туристу было легко их отыскать и не сбиться с пути. Совсем скоро появятся наземные знаки-подсказки, а QR-коды помогут получить историческую справку о месте нахождения. Карту этого маршрута найти нетрудно, говорят его создатели.

«С картой туристического маршрута можно ознакомиться в «Веже», в нашем первом инфо-боксе, который появился в Мариуполе, как туристический. Он создавался в рамках программы «Прогулки по Мариуполю». Там есть наша карта, все фигурки Нильсена, и где они расположены. Второй инфо-бокс будет установлен на железнодорожном вокзале. Инфо-бокс будет подключен к нашему сайту «Мариуполь туристический», и там будет интерактивная карта, по которой турист сможет проложить свой маршрут от любой точки города», – говорит администратор «Вежи» София Гринько.

Идея создания маршрута с оригинальными указателями не нова: в разных странах Европы можно встретить гномов, львов и мини-статуэтки Бахуса (Диониса). Есть такие маршруты и в Ужгороде, где туристов встречают миниатюры музыкантов, исторические и вымышленные персонажи.

Вназемном расположении фигурок – путеводителей первого пешеходного маршрута Мариуполя есть существенный недостаток, что не совсем удобно для туристов. Чтобы сделать «фото на память» и совместить себя с фигуркой маленького гида, высота которого около 30 сантиметров, придется проявить изобретательность.

Все скульптуры – разные. Например, Нильсен с голубем в руках установлен на площади около мариупольской драмы, с чашечкой кофе – у городского сада, читающий книгу – у здания индустриального техникума, а отдыхающий Нильсен поджидает гостей во внутреннем дворике будущего центра современного искусства – «Отеля «Континенталь» – одной из главных локаций «Гогольфест-2019».

По всему маршруту туристов ждут еще 17 достопримечательностей города, каждая из которых имеет очень давнюю и интересную историю. Сюда входит и «Континенталь». Подробнее об этом памятнике архитектуры мы расскажем в следующий раз.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)