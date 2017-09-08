(Друкуємо мовою оригіналу)

«Червона рута» – впервые в Мариуполе! Старейший фестиваль в Украине, сформировавший украинскую современную музыку, единственный масштабный некоммерческий музыкальный фестиваль в стране в этом году проходит на Донетчине. В мариупольском дворце культуры «Молодежный», драматическом театре и Доме культуры металлургов 350 молодых исполнителей со всех областей Украины борются за звание лучшего – 30 победителей выступят на гала-концерте «Червоної рути» в день города Мариуполя. Сейчас на открытых сценах города с утра до вечера звучат украинские песни, выступают финалисты прошлых лет. «Мариуполь станет эпицентром нового, свежего, настоящего и интересного, как это было 15 лет назад в Черновцах», – обещают организаторы фестиваля.

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Третий день в Мариуполе проходят отборочные туры Всеукраинского фестиваля «Червона рута-2017». З50 участников со всех областей Украины соревнуются за право стать победителем юбилейного, 15-го по счету фестиваля. Звучат украинские народные песни, оригинальные каверы песен Владимира Ивасюка, современная, экспериментальная, рок-музыка и бардовская песня.

Я победил в отборочном туре в Тернополе, который проходил в прошлом году, в жанре акустической музыки. В этом году приехал сюда, в Мариуполь, чтобы испытать свои силы

«Я приехал из небольшого села Залесье Зборовского района Тернопольской области. Победил в отборочном туре в Тернополе, который проходил в прошлом году, в жанре акустической музыки. В этом году приехал сюда, в Мариуполь, для того, чтобы испытать свои силы. Сегодня исполнял свои авторские песни. Я увидел разных конкурсантов и попробовал с ними посостязаться. Посмотрим, что из этого выйдет», – говорит конкурсант из Тернопольской области Игорь Жураковский.

Приехали выиграть, хотим стать крутыми, четкими. Завтра у нас выступление. Надеемся, что все будет клево

В фойе театра – группа из Луцка Never End. У них выступление 9 сентября. 8-го они пришли посмотреть сцену и послушать звук. Остались довольны и уже полны решимости дойти до финала.

«Наверно, мы самые дальние участники из Украины. Приехали выиграть, хотим стать крутыми, четкими. Завтра у нас выступление. Надеемся, что все будет клево. Мы приехали посмотреть на сцену, на звук. В принципе, нам все понравилось. Достаточно неплохо организовано все. Звук, камер много, сцена на улице, оборудование неплохое», – говорит барабанщик группы Олег Александрук.

К фестивалю мы готовились два года. Почти два года. В прошлом году мы провели 25 конкурсов по всей Украине. В этих конкурсах приняли участие около 5000 участников. Все известные – нами открыты. Наше задание – находить новых

Для судейской коллегии фестиваля, равно как и для участников, сейчас напряженное время. Исполнительный директор фестиваля «Червона рута» Мирослав Мельник говорит, что нынешний фестиваль удивит жителей города и всю страну. Такого количества талантов еще не было.

С завтрашнего дня начнется неслыханное. Так же как «Червона рута» в Черновцах в 1989 году подняла на поверхность целый вулкан, так и Мариуполь станет эпицентром нового, свежего, настоящего и интересного

«К фестивалю мы готовились два года. Почти два года. В прошлом году мы провели 25 конкурсов по всей Украине. В этих конкурсах приняли участие около 5000 участников. Среди них мы выбрали 350 наилучших. Иногда нас спрашивают: «Кого вы привезли из звезд?». Я говорю, что все известные – нами открыты. Наше задание – находить новых. Еще идут финальные конкурсы. Если честно, нам сложно отбирать. То, что сейчас происходит, – это неимоверный взрыв. Дети 12-14 лет справляются с такими сложными вещами, с которыми не могут справиться наши звезды, ранее нами открытые. С завтрашнего дня начнется неслыханное. Так же как «Червона рута» в Черновцах в 1989 году подняла на поверхность целый вулкан, так и Мариуполь станет эпицентром нового, свежего, настоящего и интересного», – обещает Мирослав Мельник.

Завершится фестиваль «Червона рута-2017» вечером 10 сентября грандиозным гала-концертом. Мариуполь услышит новые песни в оригинальных обработках и исполнении, и впервые за годы войны увидит праздничный салют. Из-за близости фронта его здесь ни разу за три года не проводили.

А пока новые исполнители борются за право выступить на гала-концерте, на Театральной площади города – победители фестиваля прошлых лет. Ближе к вечеру на площади становится многолюдно, звучит «Червона рута» в исполнении луганчанки Арины Радченко, и каждый из присутствующих напевает слова знакомой песни.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)