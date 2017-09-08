КМДА: на Гогольfest-2017 виділили 1,2 мільйона гривень

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що на цьогорічний Гогольfest виділили 1,2 мільйона гривень.

Як повідомляє прес-служба адміністрація, фестиваль проходить за підтримки КМДА, Міністерства культури, низки посольств іноземних держав.

В інтерв’ю виданню Сultprostir директор фестивалю Влад Троїцький підтвердив, що київська влада виділила кошти.

«На словах влада говорить: так, ми тебе підтримаємо. І начебто дають гроші – дали 1,3 мільйона гривень, більше нікому місто не дає. Але це смішна сума, особливо якщо порівняти бюджет будь-якого фестивалю, що увійшов з нами до цього списку, з бюджетом ГF – різниця в десятки, а то і в сотні разів. 1,3 мільйона – це 50 тисяч доларів. Цією сумою не закриєш навіть технічний райдер. Ані про оренду, ані про продакшн, ані про логістику і говорити нема чого», – сказав він.

Водночас Троїцький заявив, що Гогольfest-2017, швидше за все, стане останнім.

«Я думаю, що це останній Гогольfest. Я просто більше не можу. Вся команда фестивалю знаходиться в зоні тотального подвигу. Таке відчуття, що ти постійно працюєш на ворожій території», – сказав Троїцький.

Головна причина, за словами режисера, – проблеми з фінансуванням фестивалю.

Троїцький повідомив, що на Гогольfest, який отримав нагороду Європейської асоціації фестивалів (EFFE), витрачаються в десятки разів менші суми, ніж на аналогічні фестивалі в Європі.

«Якщо не буде гарантованого фінансування наступного Гогольfest до нового 2018 року в розмірі близько 10 мільйонів гривень, ми не будемо починати підготовку. Так, якісь гроші дає місто, але це 20% бюджету фестивалю».

Десятий мультидисциплінарний фестиваль розпочався у Києві 7 вересня і триватиме до 17 вересня. Гогольfest проходить у комплексі «Експоцентр України» та центрі Олександра Довженка. У рамках фестивалю відбудеться презентація кращих зразків сучасного українського та світового мистецтва, що включає: музику, танець, альтернативний театр, інсталяції, графіку, дизайн, кіно та аудіовізуальні твори.