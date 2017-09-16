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16 Вересень 2017, Київ 19:36
Відео

У Запоріжжі на фестивалі консервації діляться домашніми рецептами та збирають допомогу учасникам АТО (відео)

У Запоріжжі на фестивалі консервації діляться домашніми рецептами та збирають допомогу учасникам АТО (відео)
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Упродовж 16–17 вересня у Запоріжжі відбувається всеукраїнський Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації «Нас не подолати». На фестивалі організовано різноманітні кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси тощо. Також усім гостям свята пропонують взяти участь у заготівлі квашеної капусти, яку планують передати до військових частин, що беруть участь в АТО. На окремій локації організовано збір домашніх заготівель для благодійних цілей. Всю зібрану консервацію організатори передадуть до військових частин та дитячих будинків Запорізької області.

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