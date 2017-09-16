На Дніпропетровщині відкрився етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт»

У селищі Петриківка на Дніпропетровщині 16 вересня вдесяте відкрився етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт».

За інформацією організаторів, в останні роки захід змінив свій формат: з ярмарку народних ремесел –на фестиваль народної творчості.

У цьогорічному фестивалі бере удвічі більше учасників – народні майстри, заклади культури та художні колективи, господарі «зелених» туристичних садиб, кухарі, вихованці дитячих художніх шкіл, молодь.

До пізнього вечора на гостей чекають виставка декоративно-ужиткового мистецтва, виставка-ярмарок у «містечку майстрів», конкурси, майстер-класи, спортивні змагання, виступи українських гуртів. Гості можуть спробувати себе у карвінгу (мистецтві художнього різьблення по овочах або фруктах), вишиванні, гончарстві, плетінні з соломки тощо.

«Родзинками» цьогорічного дійства стали «галявини» вареників, меду, випічки, сала.

Окрім того, впродовж дня планують зареєструвати новий рекорд України – найдовше панно, оздоблене петриківським розписом.

Фестиваль «Петриківський дивоцвіт» за роки проведення став своєрідним брендом Дніпропетровщини. За словами організаторів, він покликаний популяризувати традиції українського мистецтва, привертати увагу до надбань народної творчості.

2015 року фестиваль був офіційно скасований тодішньою обласною радою «з міркувань безпеки», однак майстри не розгубились і провели його власними силами.