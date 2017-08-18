​Фестиваль LvivMozArt відкриває світові українські таланти

Львів – 18 серпня у Львові розпочався міжнародний фестиваль LvivMozArt, який ініціювала і організувала відома у світі диригент Оксана Линів. А це 24 концерти упродовж 8 найближчих днів у різних залах міста. Подекуди і несподіваних. Українські музиканти та їхні європейські колеги популяризуватимуть музику Франца Ксавера Моцарта – наймолодшого сина видатного Вольфґанґа Амадея Моцарта. Його творчість Україні, як і постать митця невідома переважній більшості. Водночас цей фестиваль покликаний відкрити світові талановитих українських митців.

Чотири роки диригент, керівник Філармонійного та Оперного оркестрів австрійського міста Грац Оксана Линів мріяла і водночас працювала над тим, щоб у Львові організувати фестиваль, присвячений синові видатного Моцарта – Францу Ксаверу. Адже він проживав у Галичині більшість років свого життя.

У 1808 році молодий композитор приїхав у село Підкамінь, неподалік Рогатина, до графа Віктора Баворського, щоб викладати музику його дітям. Потім давав приватні уроки музики у Львові дітям у заможних родинах Потоцьких, Чарторийських, Сапєг.

Музичне середовище Львова прийняло молодшого Моцарта, а він активно долучився до культурного життя міста. Навіть був засновником хорового товариства святої Цецилії, музичної спілки.

Колись у Львові була найбільша моцартівська колекція документів, які він сюди привіз, а потім забрав до Австрії.

«Чотири роки тому мене немов осінило. Коли я в музеї Моцарта у Зальцбурзі читала біля кожного експонату, що привезено зі Львова. То я зрозуміла, що у Зальцбурзі я дізналась і зрозуміла про Моцарта та Львів більше, ніж чула у Львові, де я здобула музичну освіту. Зрозуміла, що потрібно з цим щось робити», – каже Оксана Линів.

Відтак ідею вдалось реалізувати. На LvivMozArt приїхали відомі музиканти у світі. А це Саша Рекерт та німецький ансамбль Sinfonia di vetro, Гауке Бергайде (Німеччина), Едгарас Монтвідас (Литва), Юлія Марія Дан (Німеччина – Австрія), Тобіас Фелдман (Німеччина), Федеративний молодіжний оркестр Німеччини.

Симфонічний оркестр «INSO-Львів» супроводжує більшість концертів. Шанувальники класичної музики почують виступи українців, які нині успішно виступають і працюють в Європі, а це Михайло Малафій, Зоряна Кушплер, Мар’яна Садовська, Ігор Царьков.

Європейські музиканти, які не могли цьогоріч приїхати у Львові через заздалегідь заплановані концерти, зголосились приїхати на моцартівський фестиваль у 2018-2019 роках, розповіла Радіо Свобода Оксана Линів.

Камерна музика Моцарта – це сповідь його душі

Концерти до 25 серпня відбуватимуться у різних залах Львова: у Палаці Потоцьких, Святоюрському соборі, Домініканському, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, Музичній академії, філармонії, в опері, а також у покинутому трамвайному депо.

Звучатиме камерна, духовна, вокальна, симфонічна музика композиторів Вольфґанга Амадея і Франца Ксавера Моцартів, Йоганна Себастіяна Баха, Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Вівальді, Бориса Лятошинського, Миколи Лисенка, а також відбуватимуться конференції і майстер-класи для дітей, щоб залучати їх до музики, розвивати таланти.

Франц Ксавер Моцарт написав, на жаль, не так багато творів для великого складу, солістів, хору, оркестру. Він більше закривався, бачив себе типовим митцем-романтиком, відчував меланхолію, біль, смуток через певну невизнаності в світі. Писав більше камерні твори, більше писав фортепіанні твори. У листах можна прочитати багато його смутку, коли він виливав це в фортепіанну музику. Камерна музика – це сповідь його душі. А коли лише приїхав у Львів, то у нього були амбіції, віра подолати обставини долі, бути сприйнятим.

Кантата «Перший весняний день», яку почують у Львові, була написана Моцартом-молодшим у місті Лева для товариства святої Цецилії. Цю музику митець присвятив доньці австрійського імператора Франца Йосипа – Кароліні Августі. Але кантата прозвучала лише один раз на закритому концерті, на прийнятті баронеси Кавалькабо.

Моцарт-молодший відвідав 60 міст Європи, почавши зі Львова

«Цей твір для мене є одним із найкрасивіших серед творів у цьому жанрі, які я виконувала. Це лише підтверджує те, що невпевненість Моцарта-молодшого, його суб’єктивність в собі вселяла у нього страх бути розкритикованим. А також його фортепіанні твори звучатимуть, я надсилала солістам копії його нот, підписаних ним, і музиканти відмовлялись, тому що легше виконувати твори, які любить публіка. А розшифрувати твір, який востаннє виконувався у 1844 році у Граці, непросто. Ці твори фортепіанні дуже граціозні, це свідчить про його дуже високий рівень піаніста. Він їх написав для себе і виконував на своїх концертах під час європейського турне. Відвідав 60 міст Європи, почавши зі Львова», – зауважила Оксана Линів. Вона сподівається, що публіка полюбить і зрозуміє твори Моцарта-молодшого.

Водночас у рамках фестивалю класичної музики LvivMozArt у Палаці Потоцьких представлено виставку, присвячену музичному життю у Львові на початку XIX століття, коли тут жив і творив Франц Ксавер Моцарт. Окремі експонати стали відкриттям для дослідників творчості і життя Моцартів.

Рукопис Моцарта зберігається у Львові, що дуже цінне, бо дослідники вважали його втраченим

«Тут багато експонатів про музику у місті, в якому він її творив. В експозиції є дуже цінні речі, зокрема скрипка початку XVIII століття, яка була у власності родини Баворовських, на якій Франц Ксавер Моцарт вчив їхніх дітей. І, вочевидь, грав на ній. Тут є представлено підручник гри на скрипці авторства Леопольда Моцарта, це був бестселер, який перевидався десять разів. Тут і портрет Моцарта-молодшого з фондів Історичного музею. Рукопис Моцарта зберігається у Львові, що дуже цінне, бо дослідники вважали його втраченим», – говорить куратор виставки Андрій Лінік.

Фестиваль LvivMozArt покликаний не лише популяризувати творчість Моцарта-молодшого, а передусім його організатори хочуть привернути увагу до України, в якій музиканти мають великий потенціал. Цей мистецький проект має сприяти налагодженню співпраці між українськими та європейськими музикантами. Моцарт-молодший «повернувся» у Львів і Львів «повернув» до європейської музичної спільноти.