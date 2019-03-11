(Публікуємо мовою оригіналу)

Для многих Мариуполь – это заводы, шлаковая гора, море, розовый смог над ним и неизменный поезд вдоль пляжей. Но мало кто знает, что в Мариуполе, которому уже 240 лет, почти на каждом углу старого города сохранились здания, где жили и творили люди разных эпох, званий и профессий. Сейчас Мариуполь взял курс на развитие туризма и сохранение памятников архитектуры. Некоторые из них стали первыми объектами, которые стоит посетить, приехав в город. Радио Донбасс.Реалии открывает новые-старые достопримечательности, казалось бы, промышленного Мариуполя.

Экскурсию по Мариуполю стоит начать с самого приметного здания. Уже более ста лет в центре города возвышается необычное сооружение, объединившее в себе готику, ренессанс и барокко, и заметно выделяющееся на фоне современной застройки. Это – водонапорная башня. Спроектировал ее городской архитектор Виктор Нильсен еще в начале 19 века.

Тогда в Мариуполе начал работать первый водопровод, и башня выполняла вполне практическую функцию. А еще сюда приходили жители города, чтобы купить воду. Потом башня стала пожарной каланчой. Высота сооружения – 33 метра, и смотровая площадкой в верхней части была идеальным местом наблюдения за городом. Спустя десятилетия, здесь работал банк, потом башня стала административным зданием. И всегда сооружение ассоциировалось с ее создателем. Среди горожан, по крайней мере, ее всегда называли «башня Нильсена».

Сейчас башня – не только памятник архитектуры, но и музей, и символ приморского города, и новое креативное пространство – VEZHA Creative Space, или просто – «Вежа». В просторных залах башни сейчас проходят выставки и мастер-классы, ярмарки и авторские встречи. В башне находятся несколько залов с превосходной акустикой – идеальное место для ораторов, актеров и музыкантов.

На первом этаже у нас рецепция. На втором – зона коворкинга. А на шестой этаж ведет крутая лестница… Но пусть это останется секретом. Приходите и увидите сами, что там находится

«У нас всего 6 этажей. На первом этаже у нас рецепция. Здесь любой может узнать информацию о городе и мероприятиях. На втором – зона коворкинга. Здесь можно поработать, и многие используют это место, чтобы работать в тишине. На третьем этаже у нас находится лекторий, где проводятся лекции и музыкальные вечера. Четвертый этаж открыт для кинопоказов. В нем есть большой экран, который является частью самой башни и огромной цистерны. На пятом этаже – свободная библиотека. Туда можно и приносить свои книги, и читать те, которые уже есть. А на шестой этаж ведет крутая лестница… Но пусть это останется секретом. Приходите и увидите сами, что там находится», – рассказывает администратор «Вежи» София Гринько.

В самом верху, как и в старые времена, сохранена смотровая площадка. К ней действительно ведет довольно крутая лестница. После восхождения по ней каждого ждет сюрприз – панорама города. Левый берег отсюда, конечно, не увидеть, но большая часть просматривается. А в придачу к сюрпризу будет еще и бонус – неплохая физическая нагрузка.

В стенах «Вежи» родился первый – и пока единственный – туристический маршрут Мариуполя, символом которого стала маленькая скульптура Нильсена. Первая из мини-скульптур установлена у входа в «Вежу». По туристическому маршруту мы пройдем в следующий раз, а пока скажу, что у Нильсена-экскурсовода уже есть легенда: если потереть его ладонь, то в доме всегда будет горячая вода. Для Мариуполя эта тема до сих пор актуальна.

Весной и летом в Мариуполе пройдет целый ряд фестивалей, и «Вежа» займет в их проведении не последнее место. «Гогольфест-2019» уже обозначил ее как новую локацию фестиваля, где организаторы намерены проводить встречи с гостями, артистами, творческими коллективами и жителями города.

Все это будет уже в апреле. А пока весна еще прохладная – не забываем коснуться руки Нильсена с надеждой на горячую воду и – готовим для вас экскурсию по первому туристическому маршруту Мариуполя.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)